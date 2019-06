Na primorski avtocesti že nastajajo zastoji

Preberite še: Lepo vreme vzbuja lažen občutek varnosti na cesti

Na štajerski avtocesti bo od četrtka, 27. junija, zaradi odstranjevanja cestninske postaje Tepanje promet v obe smeri smeri potekal po enem pasu. Možni so zastoji.

Na primorski avtocesti bo predvidoma do 29. junija zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz je preko priključkov Divača in Kastelec.

Do 7. julija bo zaprta cesta Mengeš - Moste, pri Topolah. Obvoz je preko Duplice.

Najbolj pestro je na primorski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je bil namreč oviran promet med Uncem in Lomom proti Ljubljani, toda do desete ure so posledice nesreče že odstranili.Prav tako zastoj nastaja na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru. Dolg je približno 3,5 kilometra, potovalni čas se zato podaljša za približno pol ure, še večjo gnečo lahko pričakujemo tekom dneva.Danes do 21. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.