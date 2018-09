Na primorski in gorenjski avtocesti znova zastoji

Na cestah ponekod tudi to nedeljsko dopoldne nastajajo zastoji. O njih poročajo s primorske in gorenjske avtoceste, pa tudi z ljubljanske obvoznice. Prav tako morajo vozniki čakati pri vstopu v državo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja ter Jelšane, poroča prometno-informacijski center.



Trenutno je najdaljši, približno štiri kilometre dolg zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zaradi česa se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Prav tako v smeri Ljubljane je na primorski avtocesti 1,5-kilometra dolg zastoj med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Kilometrski zastoj pa je tudi med Brezovico in razcepom Kozarje.



Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga približno tri kilometre, za Kranjsko Goro pa priporočajo izvoz Jesenice-vzhod. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.



Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Jarše in Tomačevo proti razcepu Koseze.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja ter Jelšane pri vstopu državo, in sicer okoli 40 minut.