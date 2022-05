Na prireditvi Pot ob žici več kot 25.800 udeležencev

Prireditve Pot ob žici se je od četrtka udeležilo 23.151 pohodnikov in 2670 tekačev na teku trojk, sta sporočila organizatorja Mestna občina Ljubljana in društvo Timing Ljubljana, ki sta 64. leto obudila spomin na čas, ko je Ljubljano med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica.

Po četrtkovem pohodu vrtcev, ko se je na pot podalo 6158 otrok iz 52 enot vrtcev, in petkovem pohodu šolarjev, ko se je družilo 9465 otrok iz 68 osnovnih in sedmih srednjih šol, so se danes na daljše rekreativne pohode podali še vsi ostali. Do 14. ure so na izhodiščnih točkah pohodov zabeležili 6147 udeležencev, ki so do 17. ure premagovali 35 kilometrov dolgo razdaljo, so sporočili organizatorji.

Na pot so se tudi tokrat podali pohodniki različnih starosti, od najmlajših do veteranov. Na poti je bilo slišati nekaj partizanskih napevov, pa tudi domače narodnozabavne viže.

V Teku trojk s ciljem na Kongresnem trgu je po podatkih organizatorjev nastopilo 890 trojk, od tega se je 62 trojk podalo na težjo, 29 kilometrov dolgo progo. Šolskih trojk je bilo 300.

V četrtek so se na pohod podali otroci iz ljubljanskih vrtcev, v petek šolarji in osnovnih in srednjih šol. Foto: Leon Vidic/Delo

Letošnja prireditev je bila prva po dveletnem premoru zaradi epidemije covida-19. Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko ima Ljubljana praznik v spomin na svojo osvoboditev leta 1945. Pot poteka po trasi, kjer so italijanski okupatorji skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo iz bodeče žice.

Pohodi po trasi žice potekajo od leta 1946. Leta 1957 se je na pobudo okrajnega odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Ljubljana začel Partizanski pohod ob žici okupirane Ljubljane, ki je bil prvo leto le tekmovanje ekip tekačev z nahrbtniki in puškami. V naslednjih letih je postal množičen, imenovali pa so ga različno. Od leta 1964 do leta 1989 je potekal pod nazivom Pohod po poteh partizanske Ljubljane, od leta 1990 do leta 1993 je bil Pohod po poteh svobodne Ljubljane, od leta 1994 do leta 1996 Objemi naše mesto - Pohod, med letoma 1997 in 2004 Pohod Ljubljana, od leta 2005 pa ima zdajšnji naziv.

Ministrstvo za kulturo je leta 2016 pohod po Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine.