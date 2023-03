Na pritožbe pacientov prek klicnega centra morajo ZD reagirati v 24 urah

Zdravstveni zavodi morajo po pritožbah, ki jih posamezniki posredujejo klicnemu centru za pomoč pacientom, v roku 24 ur pritožnika poklicati. A nekateri zdravstveni domovi opozarjajo, da gre pri pritožbah, naslovljenih na klicni center, pogosto za nenujne zadeve, njihovo prednostno reševanje pa druge paciente postavlja v neenakopraven položaj.

Na ministrstvu za zdravje so 1. marca s pomočjo Telekoma Slovenije vzpostavili klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema, ki je dosegljiv na telefonski številki 080 18 01 in je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Klicni center hkrati od ljudi zbira podatke o tem, kam so klicali in kdo se ni javil na telefon, in te informacije posreduje ministrstvu za zdravje.

Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, so izvajalce zdravstvene dejavnosti pozvali, naj sporočijo naslov, kamor lahko klicni center posreduje vprašanja uporabnikov zdravstvenega sistema, ki so se obrnili na njih. Prav tako so zdravstvene zavode pozvali, naj v roku 24 ur po prejemu poziva klicnega centra vzpostavijo stik z uporabnikom ter posredujejo povratno informacijo o uspešnosti zahtevka. Ta poziv je uporabnikom zdravstvenega sistema omogočil sogovornika za njihove težave, so poudarili.