Na programskem svetu tudi o financah

»Mislim, da pri sprejemanju predloga sprememb programsko-produkcijskega načrta (PPN) ne bi smelo biti nobenih zadreg, ker pravzaprav v prihodnjih sedmih mesecih poskušamo realizirati vse, na kar se obstoječi PPN nanaša. Finančnemu načrtu pa programski svet daje le soglasje in tako kot so z absolutno večino že podali pozitivno mnenje prejšnjemu, ki ga nato nadzorni svet ni obravnaval, ker smo ga prej umaknili, računam, da ne bo težav, saj se le kršijo sredstva,« ocenjuje generalni direktor Igor Kadunc in dodaja, da »moramo« vsi glede na situacijo nekaj prispevati.



»Oba sta usklajena in jaz ne vidim, kaj bi šlo lahko narobe. Če sprememb programski svet ne sprejme, nam ostaja tudi stari PPN, a določenih stvari najverjetneje ne bo mogoče realizirati in bo najverjetneje sledila razprava, ali smo ravnali narobe, ko smo jih odpovedali, ko nismo imeli denarja za to,« še pravi Kadunc, ki je danes objavil daljši odgovor na komentar predsednika vlade Janeza Janše, da ima RTV Slovenija slabo vodstvo.



»Tako pomembna ustanova, kot je RTV Slovenija, ne sme postati žrtev pohlepa politike ali lakomnosti kapitala. Zato pozivam k strokovnosti. Pozivam k strpnosti. Pozivam k dialogu,« je zapisal med drugim in pozval tudi, da tako pomembno vprašanje, kot je medijska zakonodaja, ne more in ne sme biti prizorišče ideološkega boja.



Pod točko razno naj bi programski svet danes razpravljal tudi o predvidenih spremembah medijske zakonodaje, ki so naletele na burne odzive v zainteresirani javnosti.



V prejšnjem tednu se je ob medijski zakonodaji ugibalo tudi, ali bi lahko bila podana tudi predloga za razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca in za zamenjavo predsednika programskega sveta, ki ga zdaj vodi Ciril Baškovič, a naši sogovorniki z RTV Slovenija in programskega sveta ocenjujejo, da se zdi to danes malo verjetno, saj zadostno število glasov (še) ni zagotovljeno.