Na protestih policisti zaznali malo kršitev

Ljubljana - Policija je v petek, ko so v več slovenskih mestih potekali protesti, prejela 19 prijav kršitev, sama jih je zaznala 43. Policisti so izdali 23 opozoril po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, podali tri predloge za začetek postopka o prekršku po zakonu o javnem redu in miru ter 49 prijav zdravstvenemu inšpektoratu zaradi kršitev odloka, poroča STA.



Iz skupno zbranih podatkih o vseh ukrepih in aktivnostih policistov, povezanih z nadzorom nad spoštovanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih krajih, je razvidno, da je policija od 30. marca do vključno 8. maja obravnavala 2453 prijav občanov o kršitvah odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih kraji.



Policija je sama ugotovila 8157 kršitev odloka, prejela pa 2453 prijav kršitev. Policisti so izdali 5314 opozoril ali ukazov po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, podali so 6670 predlogov zdravstvenemu inšpektoratu za začetek postopka o prekršku po odloku in ugotovili 80 prekrškov po zakonu o javnem redu in miru. Kaznivih dejanj po 177. členu kazenskega zakonika policija v tem obdobju ni zaznala.



Brez napetosti in izgredov



Policija je na spletni strani še zapisala, da je ob petkovem protestnem shodu v Ljubljani zaradi varnosti omejila gibanje ljudi v okolici državnega zbora. Zaradi zagotovitve varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu so policisti zaprli tudi nekaj ulic.



Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost ljudi in skrbeli za varnost prometa in nadzirali spoštovanje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Udeležence javnega zbiranja so opozarjali, naj upoštevajo ukrepe za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni. Dogodek je sicer potekal mirno.