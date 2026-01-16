Na prvem festivalu univerz vse o študijski ponudbi na enem mestu (FOTOGALERIJA)

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes in v soboto med 9. in 18. uro poteka prvi Festival slovenskih univerz UNI-SI, namenjen dijakinjam in dijakom pri odločanju za študij. Na festivalu pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar se predstavlja osem slovenskih univerz, članic Rektorske konference RS.

Festival slovenskih univerz UNI-SI na Gospodarskem razstavišču FOTO: Jože Suhadolnik

Rektorska konferenca se je odločila za organizacijo lastnega dogodka zaradi znižanja stroškov in predvsem z namenom zagotoviti enotno, kakovostno in strokovno predstavitev študijskih programov članic, so za STA sporočili s konference. Tako so univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem po navedbah univerz znižale stroške sejemske predstavitve za 50.000 evrov ob enaki kvadraturi, glede na lanske stroške na Gospodarskem razstavišču.

Kot je znano, so univerze sodelovale na vsakoletnem sejmu izobraževanja in poklicev Informativa, ki je letos minil brez udeležbe javnih univerz, kar so v Proventu obžalovali.

Tako se bodo na festivalu predstavile ljubljanska, mariborska, primorska, novogoriška in novomeška univerza, Nova univerza, Alma Mater Europea in Evro-sredozemska univerza Emuni s svojimi fakultetami, dodatnimi predavanji in delavnicami. Zaposleni bodo podali vse informacije o vpisnih postopkih in načinu študija. Za delitev izkušenj iz prve roke pa bodo poskrbeli študenti. Prav vsi si bodo prizadevali dijakom pomagati pri odločanju za pravo študijsko pot, so zapisali organizatorji.

Ker je odločitev za študij zagotovo pomembna odločitev in se je med naborom več kot 400 programov težko znajti, so programi razvrščeni po sedmih področjih, označenimi tudi z različnimi barvami. Področja sestavljajo družboslovje, naravoslovje, humanistika, tehnika in tehnologija, medicina in zdravstvo, biotehnika ter umetnost.

Vzporedno s festivalom poteka tudi vseslovenski karierni dogodek Zavoda RS za zaposlovanje Kam in kako – izberi poklic!, ki ga je uradno odprla ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

