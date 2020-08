FOTO:Na prvem mestu je morje in na drugem oljka

Inštitut za oljkarstvo, pri katerem deluje akreditirani laboratorij za oljčno olje, ki ga vodi Milena Bučar Miklavčič, domuje v eni izmed uličic v izolskih Livadah. Tako zunanjost kot notranjost prostorov sta daleč od tega, da bi dajali vtis znanstvenega okolja. Gre za sosesko stanovanjskih hiš in podjetniških delavnic. Tudi ko se odprejo modra kovinska vrata, na katerih je zbledela nalepka, je pred mano ozek hodnik, obložen s sodi, posodami in škatlami. Gostiteljica, ki sicer bedi nad kakovostjo oljčnega olja v Sloveniji, me usmeri proti sobi, ki je z ograjenimi belimi mizami namenjena senzoričnemu preizkušanju oljčnega olja, ...