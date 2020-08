Na rdeči seznam le posamezne županije?

Seznami območji po nekod že v rabi

Dopustovanje na hrvaškem morju. FOTO: Leon Vidic/Delo

Hrvaški premierje danes ob prihodu na Blejski strateški forum napovedal, da bo slovenskemu premierjupredlagal, da bi Slovenija na tako imenovani rdeči seznam držav, v katerih je tveganje za okužbo z novim koronavirusom visoko, uvrstila posamezne hrvaške županije in ne celotne države.Žarišča okužb na Hrvaškem so namreč močno lokalizirana. Epicenter je v Splitsko-dalmatinski županiji, ki je sicer priljubljena turistična destinacija, medtem ko so številne druge županije, denimo Istra, ki je blizu predvsem turistom iz Slovenije, razmeroma varne. Danes so na območju hrvaške Istre zabeležili le dve novi okužbi Številne države, denimo Nemčija, na sezname nevarnih območji pogosto ne uvrščajo celotnih držav, temveč le posamezne prizadete regije, zlasti v primerih priljubljenih turističnih destinacij. Slovenija je do zdaj na seznam uvrščala le celotne države, pri čemer pa kriteriji za uvrstitev niso jasno določeni oziroma so razmeroma fleksibilni . Po kriteriju, ki naj bi bil ta, da je komulativna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev v dveh tednih nižja od deset, bi morala vlada na rdeči seznam umestiti tudi Italijo in Avstrijo, vendar tega ni storila.Slovenija je Hrvaško 21. avgusta po daljšem obdobju naraščanja okužb v sosednji državi in več vnosih okužb iz nje uvrstila na rdeči seznam držav. Ob vrnitvi iz Hrvaške je sedaj za turiste, ki tam nimajo nepremičnin ali plovila , obvezna 14-dnevna karantena, kar je močno vplivalo na množično vrnitev slovenskih državljanov iz počitniških krajev na Hrvaškem in močno prizadelo Hrvaški turizem.