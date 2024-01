Na Roblek bom odšel,

bom ljub'co s sabo vzel.

Tam, kjer sem bil mlad pastir,

užival bom z ljub'co gorski mir.



Večer na Robleku,

Ansambel bratov Avsenik

Večina bralcev prepozna zgornje vrstice, nedvomno pa poznajo skladbo brez besedila, ki je bila leta 2003 razglašena za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu, Na Golici. Zgodba Ansambla bratov Avsenik in narodnozabavne glasbe pri nas se je začela pred 70 leti. Etnolog Janez Bogataj je za rojstno leto narodnozabavne glasbe namreč označil leto 1953, ko se je pojavil Gorenjski kvintet, ki velja za predhodnika Avsenikov.

Glasba veselja, plesa in domačijskosti, ob kateri poplesavajo različne generacije, a kljub temu o tem žanru vse do nedavnega ni bila opravljena sistematična raziskava, kot v knjigi Simbolni imaginarij sodobne slovenske narodnozabavne glasbe, izdani pred dvema letoma, ugotavlja Peter Stanković, profesor na Fakulteti za družbene vede. Kot je pojasnil za Delo, so pravkar končali več let trajajočo raziskavo tega žanra, ob katerem še vedno nekateri vihajo nos, drugi pa se rade volje prepustijo ritmu polke ali valčka.

Ljudska ni enako narodnozabavna

V 50. in 60. letih se je izraz narodnozabavna glasba začel uporabljati med drugim zato, da bi ta žanr ločili od slovenske ljudske glasbe, iz katere je narodnozabavna glasba sicer deloma črpala, a je to bil zgolj eden od navdihov, tako da je v resnici slovenska ljudska glasba drugačna, sploh pri rabi instrumentov in v povezavi z veliko regionalno raznolikostjo. Kot pojasnjuje Stanković, sta brata Avsenik bolj kot iz slovenske ljudske glasbe, ki je pokrajinsko zelo raznolika, črpala iz širšega alpskega glasbenega idioma, ki pa sta ga posodobila in dinamizirala. Vilko Avsenik, ki je bil izšolan glasbenik in je igral jazz, je v narodnozabavno glasbo na primer vpeljal elemente jazza, tako na ravni izrazov kot pri aranžmajih.

Sašo Avsenik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Narodnozabavna ni enaka kot slovenska ljudska glasba. Če ne drugega, je že sama ideja naroda relativno nova, ne starejša od druge polovice 18. stoletja, tako da si glasbeniki v preteklosti niti niso predstavljali, da igrajo 'slovensko' glasbo – bolj je šlo za glasbo različnih lokalnih okolij, regij, ki so se, kot vemo, tudi po tej plati med seboj močno razlikovale. Tudi harmonika pride v naše kraje šele konec 19. stoletja, tako da nikakor ni tradicionalen slovenski instrument; če kaj, so to gosli oziroma violina. Res pa je, da smo v raziskavi ljudi spraševali, katero glasbo dojemajo kot najbolj slovensko, in večina jih je dejala, da je to narodnozabavna glasba. Torej, čeprav v resnici ni povsem tradicionalna, je slovenska ljudska vsaj v smislu, da se ljudje z njo poistovetijo. Oziroma idejo slovenstva na glasbeni ravni močno povezujejo z zvoki harmonike.«

Podobno glasbo, kot jo na Slovenskem razumemo pod pojmom narodnozabavna, sicer najdemo v Avstriji, Nemčiji, Švici – je torej v njej sploh kaj samo »slovenskega«? Peter Stanković odgovarja, da je verjetno posebna kombinacija bolj ali manj otožnega razpoloženja in izrazito durovske harmonije, kjer »nastaja zanimiva mešanica svetlega oziroma optimističnega ter otožnosti. To se mi morda zdi posebno, četudi ne morem z gotovostjo reči, da je to izključno slovenski fenomen. Za bolj kvalificirano sodbo bi moral preučiti sorodne glasbene zvrsti iz drugih alpskih okolij.«

Avsenikov kvintetni zvok in način igranja sta unikatna

Sašo Avsenik, potomec slavnih Avsenikov, ki danes nadaljuje zgodbo z Ansamblom Saše Avsenika, pravi, da je to glasba, ki je »povsem izvirno slovenska in so jo drugi od nas prevzeli. Avstrijska ljudska glasba nikoli prej ni vsebovala električne jazz kitare, priklopljene na kitarski ojačevalec, in se igrala na trzalico. Ata Slavko je bil tudi prvi, ki je za spremljavo na harmoniki igral na način tresenja – z mehom in igranjem kombinacij šestnajstinskih in osminskih not. Že prej so obstajale pihalne godbe, valčki in polke, a tega Avsenikovega kvintetnega zvoka in načina igranja svet pred tem ni poznal.« Brata Avsenik sta, tako njun naslednik, začela novo zvrst z vplivi tistega časa in šla svojo pot. Začeli so v trio zasedbi z ljudskim plesnim pridihom in nato dodali klarinet in trobento. Tako so dobili novo zvočno podobo z vplivi swinga in dixie glasbe, ki je takrat prihajala k nam z zahoda.

Peter Stanković ugotavlja, da se je narodnozabavna glasba v slovenskem okolju uveljavila kot nekakšen vrhovni označevalec tradicije, tako da se ljudje do nje večinoma opredeljujejo v skladu s tem. V praksi to pomeni, da je ta glasba bližje tistim, ki so vrednotno usmerjeni bolj konservativno oziroma tradicionalno, medtem ko se tisti z bolj progresivnimi oziroma liberalnimi vrednotami od nje odvračajo. Ker se vrednotni okviri močno razlikujejo glede na tip naselja, podatki kažejo, da je narodnozabavna glasba še vedno veliko bolj priljubljena na podeželju kot v urbanih okoljih, kjer še danes pogosto velja za simbol kulturnega nazadnjaštva in konservativizma.

Peter Stanković. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Večje je mesto, manjši bo delež poslušalcev

»Ko smo v raziskavi Slovenska narodnozabavna glasba kot politika: percepcije, recepcije in identitete križali oziroma povezovali poslušanje narodnozabavne glasbe z različnimi spremenljivkami, se je pokazala močna korelacija s prostorom in tipom naselja. V vaseh, na samotnih kmetijah in v manjših naseljih je ta glasba močno prisotna. V večjih naseljih se delež poslušalcev narodnozabavne glasbe progresivno manjša, je pa zanimiva velika razlika med Mariborom in Ljubljano: v štajerski prestolnici namreč to glasbo posluša kakšnih 39 odstotkov ljudi, v Ljubljani pol manj, približno 20 odstotkov. Korelacija med tipom naselja in poslušanjem narodnozabavne glasbe torej obstaja, ni pa absolutna. Tako imamo na podeželju ljudi, ki je ne poslušajo, in tudi v prestolnici so ljudje, ki jo poslušajo.«

Po mnenju Saše Avsenika je bila morda korelacija med podeželjem in narodnozabavno glasbo močnejša v preteklosti. »Imam kar nekaj prijateljev iz 'centra', ki obožujejo domačo glasbo. V Mariboru napolnimo klub Štuk, v Ljubljano pa prihajamo spomladi v Cvetličarno za študente in decembra z gala božičnim programom. Cankarjev dom smo razprodali že trikrat, čeprav je bil takrat koledar poln dogodkov po vsej Sloveniji.«

Ansambel Saša Avsenika. FOTO: Žan Zajc

Nostalgičnost

Peter Stanković meni, da je bila ta glasba ob začetkih predvsem nostalgična: »Po idilični, neskaljeni skupnosti, podeželju, naravi, domu, mami, družini. Glasba se je razvijala v 50. in 60. letih, ko je šla Jugoslavija skozi intenzivno industrializacijo. Ker je bil ta proces za ljudi, ki so bili navajeni bolj umirjenega in stabilnega tradicionalnega življenjskega ritma, večinoma travmatičen, verjetno ni presenetljivo, da se je oblikoval glasbeni žanr, ki je poslušalcem omogočil, da se vsaj na imaginarni ali emocionalni ravni vračajo v preteklost pred modernostjo, pri čemer pa ta preteklost – kot je pri nostalgiji običajno – ni bila resnična, ampak idealizirana preteklost, v kateri očitno ni bilo nobenih težav, med seboj smo se lepo razumeli in podobno.

V skladu s tem bi bilo mogoče trditi, da klasična narodnozabavna glasba ni bila glasba ljudi s tradicionalnega podeželja, ampak tistih, ki so se bodisi množično selili v mesta in delali v tovarnah bodisi so ostali doma na podeželju in se tam srečevali s posledicami hitre modernizacije, industrializacije, posledično pa začeli nostalgično idealizirati preteklost, ko naj bi bilo vse lepše. Podoba je bila torej izrazito predmoderna: majhna skupnost, odmaknjena od norega sveta, telefonov, avtomobilov, z gesli kot družimo se in imejmo se radi.«

Bolj sodobna narodnozabavna glasba, na primer turbofolk, ki se je pri nas pojavil leta 2004, in križanja narodnozabavne glasbe s popom, ki so aktualna zadnje čase (Modrijani, Gadi ...), imajo precej manj nostalgičnih elementov. Zdi se, da sta jih zamenjala zlasti dva vsebinska poudarka, ki očitno prihajata iz angloameriškega popa: romantična ljubezen in zabava.

Profesor Stanković ob tem omeni narodnozabavno glasbo kot še eno simbolno točko, okoli katere se Slovenci radi prepiramo: »Danes je resda drugače, v 80. in 90. letih pa je bila glasba nedvomno pomembna točka, okrog katere so ljudje gradili svojo identiteto, tako da so se tudi v povezavi z narodnozabavno glasbo izrekali bodisi za bodisi proti.«

Glasba danes ni središče identifikacije

Danes ima glasba drugačno vlogo kot nekoč, ko je bila ključna točka oblikovanja mladinske identitete. »Po svoje je glasbe danes več in je bolj razširjena, a je hkrati manj pomembna in njena vloga je drugačna, sploh med mladimi. Moja generacija, boomerji, je odraščala z glasbo, ki je bila eden od temeljnih, če ne celo najpomembnejši element oblikovanja naše pozicije nasproti svetu, v katerega smo vstopali, pogosto seveda na konflikten, uporniški način. Danes mladi glasbo še vedno poslušajo, a ni več tako pomemben gradnik njihove identitete.«

Razlogov je več, od tehnoloških do tega, da se danes mladi identitetno pozicionirajo zlasti prek družbenih omrežij, prav tako pa niso več uporniki na način, kot so bili nekoč, razmišlja Stanković. Danes namreč mladi večkrat poslušajo zelo podobno ali celo isto glasbo kot njihovi starši, kar bi bilo nekoč nepredstavljivo, predvsem pa z njimi pogosto delijo podobne vrednote, tako da odnosa do starejše generacije ne oblikujejo toliko z uporništvom kot z ironično distanco, tehnološko spretnostjo, drugačnim, emocionalno bolj zavezujočim odnosom do vrstnikov.

»Včasih so bili mladi pankerji, rokerji, metalci in podobno, danes pa težijo k individualiziranim slogom, ki nikakor niso nujno vezani na kakršnokoli skupinsko identiteto, tudi če je ta uporniška. Danes tako vsaj na ravni življenjskih slogov in potrošniških izbir ni več veliko kolektivnih uporov, saj prevladujejo fragmentiranost, individualizacija in ironična distanca. Te seveda niso brez političnih učinkov in implikacij, vseeno pa se to ne dogaja tako, kot se je pred desetletji, ko se je nasprotovanje starševskemu redu v veliki meri artikuliralo ravno skozi različne kolektivne glasbene protiidentitete.«

Zanimivo, tudi narodnozabavno glasbo najmanj posluša prav srednja generacija, stara 40, 50 let. Največ jo poslušajo starejši, obenem pa vsaj delno tudi mladi (čeprav veliko manj kot starejša generacija), na primer srednješolci. Stanković pojasnjuje, da so mlade v to glasbo privabljali že v osemdesetih, ko so se pojavili prvi poskusi križanja narodnozabavne in pop glasbe, potem so se v devetdesetih razširili z videospoti, nošo so glasbeniki počasi zamenjali za vsakdanja oblačila, leta 2004 so se pojavili še Atomik Harmonik, torej turbofolk s plesnimi ritmi, pa kasneje Modrijani … Tudi zato na gasilskih veselicah, kjer je domača glasba pravzaprav najbolj pogosta, velikokrat srečamo prav mlade.

Modrijani. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vse več tudi zelo mladega občinstva

In kako se je spreminjalo Avsenikovo občinstvo? »Stari ata Slavko je začel igrati pri 24 letih. Po pripovedovanju je imel v publiki veliko svoje generacije, seveda tudi starejše plesalce in poslušalce. Mlajšim pa takrat vstop v kulturne domove in na veselice praviloma ni bil dovoljen,« pojasnjuje Sašo Avsenik. »Oče Grega je začel pri 16, a takrat je občinstvo Avsenike že poznalo, predvsem pa so igrali koncerte za srednjo in starejšo generacijo.«

Sam je ansambel ustanovil pri 18 letih in imel sprva pretežno starejšo publiko. »Z delovanjem Modrijanov, našimi projekti, veselicami in novimi skladbami, kot je Ena bolha za pomoč, pa se nam je publika zelo pomladila. Veliko k temu pripomorejo tudi družbena omrežja.«

Narodnozabavni glasbi večkrat očitajo lahkotnost in nekritičnost. Toda kot komentira Stanković, bi pri komercialnem žanru težko bilo zelo drugače. »Navsezadnje so bolj ali manj nekritični tudi različni mainstream zahodni žanri, čeprav je po drugi strani res, da lahko pri slednjih razberemo različne oblike dekonstrukcije hegemonskih identitet. Na primer predstave, da mora biti ženska pridna, ubogljiva, pasivna in podobno, kar je moment, ki so ga in ga še vedno aktivno problematizirajo izvajalke, kot so Patti Smith, Madonna, Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish. To pa je točka, kjer bi lahko sodobna slovenska narodnozabavna glasba pokazala več poguma. Gre namreč za žanr, ki je kljub slogovnemu spogledovanju s konvencijami zahodnega popa vsebinsko še vedno pomensko zelo zaprt, stabilen in navsezadnje konservativen, s tem pa ujet v procese reprodukcije razmerij moči med posamezniki različnih spolov, etničnih pripadnosti, seksualnih orientacij, ras in podobno.«

Sašo Avsenik pravi, da ustvarjajo glasbo, ki je čim bolj plesna in enostavna za zapomniti. Tako se lahko z njo hitro poveže večje število ljudi. Po drugi strani pa tudi glasbo, ki je bolj namenjena poslušanju in se dotakne drugih čustev.

Pravi, da so med tisoč skladbami bratov Avsenik tudi kakšne družbenokritične, delo tekstopiscev, kot sta Tof in Šimek, ali pa neverjetno pripovedne, avtorjev Elze Budau, Zvoneta Čemažarja, Marjana Stareta, Ferryja Souvana, Ivana Sivca … »Veliko je lepih instrumentalnih skladb, ki jim celo največji glasbeni umetniki priznavajo visok nivo izvedbe in ustvarjalnosti, na primer skladba Veter nosi pesem mojo.«

Četudi je najbolj priljubljena zvrst pri nas pop, sledi ji rock, se kmalu zatem na lestvici znajde narodnozabavna. »Ljudem, ki poslušajo narodnozabavno glasbo, je skupen neki domačijski sentiment. To so ljudje, ki poleg narodnozabavne poslušajo tudi slovensko popevko ter slovenski in hrvaški pop. V tej povezavi ugotavljamo, da je narodnozabavna glasba očitno blizu zlasti tistim, ki v glasbi oziroma širši kulturni produkciji iščejo predvsem vrednote domačnosti, bližine, poznanega, razumljivega in navsezadnje kulturno udobnega,« pravi Stanković. »Skratka nič, kar bi kakorkoli ogrožalo njihov uveljavljeni pogled na svet.«