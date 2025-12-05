Ženske delajo, moški dedujejo: zakaj je podeželje še vedno moški svet

Poskusi zmanjšanja temeljnih pravic žensk – reproduktivnih, redefiniranja družinskih politik, populističnih gibanj, ki nasprotujejo enakosti spolov – še bolj občutijo ženske, ki živijo na podeželju, je v podkastu Na robu opozorila Ana Pavlič, programska direktorica in raziskovalka na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov (Ipes).

»Podeželje je namreč območje, kjer ti zelo tradicionalni, celo nasilni, mizogini, seksistični vzorci vedenja, mišljenja in delovanja vztrajajo že najdlje časa in so najbolj trdovratni. Težko jih je spremeniti, saj ženske tam živijo v zelo zaprtih skupnostih, in kljub temu da opravijo ogromno količino dela – ne le vidnega, ampak tudi nevidnega –, ostajajo ekonomsko podrejene in ostajajo v življenju, v katerem njihova vloga ali doprinos ni prepoznan,« opozarja sogovornica.

Ko sicer govorimo o podeželju, je treba poudariti, da pri nas polovica ljudi živi na podeželju, pravzaprav sta pri nas le dve urbani središči: Ljubljana in Maribor. Torej ne govorimo o maloštevilnih skupnostih.

Četrtina žensk nima prostega časa

Ana Pavlič na vprašanje, ali ženske na podeželju danes živijo kaj bolje, iskreno odgovarja, da ne. Raziskava Tera (2022) o položaju žensk na podeželju oz. usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju je namreč pokazala, da kar četrtina žensk na podeželju nima prostega časa.

Da so tako obremenjene z različnimi deli, ki jih opravljajo, da »ne obstaja trenutek v dnevu, dan, ura, minuta, v kateri bi lahko počele nekaj, kar bi veselilo zgolj njih, kar bi doprineslo k njihovemu dobremu počutju, saj so ves čas v službi in skrbi za nekoga drugega.« Ženske na podeželju so tako trojno obremenjene: s produktivnim delom, s skrbstvenim in skupnostnim delom.

Metalno gospodinjstvo

Opozorila je na močno ekonomsko odvisnost žensk na podeželju od moških. Na podeželju živi kar devet odstotkov žensk, ki nima svojega TRR, in kar 35 odstotkov žensk brez lastnega dohodka. Ženske na podeželju opravijo večino gospodinjskega oz. skrbstvenega dela.

Tera je pokazala, da moški gospodinjstvu namenijo eno uro ali manj na dan, osemdeset odstotkov žensk pa dve do štiri ure na dan. Govorimo o skrbi za otroke, za starejše, za skupnost, o kuhanju, pranju, pospravljanju. Prav tako ženske opravijo večino mentalnega gospodinjstva.

»Gre za nenehno miselno obremenitev, s katero ženske živimo, nenehna koordinacija, usklajevanje, organiziranje, pa tudi prevzemanje odgovornosti, kadar gre kaj narobe.«

Ana Pavlič je opozorila še na to, da je neplačano skrbstveno delo pravzaprav najmočnejša gospodarska panoga sveta: »Če bi neplačano skrbstveno delo pretopili v BDP, bi prišli do panoge oziroma področja, ki bi v nekaterih državah obsegalo celo do 20 odstotkov BDP. Panoga je močnejša od, denimo, industrije, tehnologije in kmetijstva. In v 70 do 90 odstotkih to delo opravljajo ženske.«

Civilizacijski alarm

Ženske na podeželju, sploh če so ekonomsko odvisne od svojih mož, so še bolj izpostavljene tveganju za nasilje. Raziskava je pokazala, da veliko žensk kričanja niti niso prepoznale kot psihičnega nasilja. »Vemo, da je nasilje najpogostejša kršitev človekovih pravic povsod po svetu. Nasilje nad ženskami. Za ženske, ki smo del tega sveta, je najnevarnejši prostor naš dom. Osebe, ki nam predstavljajo največjo grožnjo, so moški, ki naj bi nam bili najbližje. Ta situacija se na podeželje seveda preslika še močneje,« je opozorila sogovornica. »Tera je pokazala, da je štiri odstotke ljudi nasilje, ki ga je doživelo, tudi prijavilo. To je po mojem mnenju znak za civilizacijski alarm,« je opozorila.

Dodala je, da je na podeželju močno prisotna tudi 'vrlina potrpljenja'. »Tera je pokazala, da je več kot polovica žensk prepričanih, da je treba potrpeti, da se odnosi nekako zgladijo. Močno je prisotno to samocenzuriranje in samodiscipliniranje«.

In zakaj so večkrat ženske tiste, ki na podeželju pravzaprav reproducirajo tradicionalne, patriarhalne vzorce?

Zakaj – ne glede na to, da so ženske tiste, ki so v večini steber kmetije – še vedno večinoma kmetije dedujejo moški?

Tudi o tem prisluhnite v podkastu Na robu, kjer je sogovornica poudarila, da še vedno živimo v moškem svetu.