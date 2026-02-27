  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

    Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
    Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se je iz Madžarske pred dobrimi 12 leti preselila v Slovenijo, kjer dela in živi v Prekmurju. FOTO: Marko Feist
    Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se je iz Madžarske pred dobrimi 12 leti preselila v Slovenijo, kjer dela in živi v Prekmurju. FOTO: Marko Feist
    Beti Burger
    27. 2. 2026 | 08:00
    27. 2. 2026 | 09:51
    5:34
    Postni čas je za vernike priprava na veliko noč. V tem času so zelo priljubljene akcije, kot je 40 dni brez alkohola ali pa odpovedovanje mesu, mlečnim izdelkom, kavi. Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek, ki se je pred dobrimi 12 leti iz Madžarske preselila v Slovenijo, je za podkast Na robu povedala, da je seveda dobro, da se v tem času ljudje odpovedo sladkorju ali zmanjšajo njegov vnos, kavi ali uporabi zaslonov, a da ni vprašanje, čemu se odpovedo, ampak zakaj.

    »Moramo se vprašati, kaj je naš cilj. Zame meso ni skušnjava. Če mi nekdo reče, da ga ne smem jesti 40 dni, to zame ni problem. Zato se moram vprašati, kaj pa zame je skušnjava, kaj me oddaljuje od boga. Če so to zasloni, moram čas, preživet na njih, zmanjšati, a sama raje kot o tem, kaj lahko zmanjšam, govorim o osredotočanju na notranje stvari, na občutke. Zakaj? Ker četudi se za 40 dni odpovem alkoholu, pa sem še vedno neusmiljena, se do bližnjega obnašam nesramno, neprijazno, kakšen smisel ima takšen post? S tem nisem spremenila ne sebe ne svojega življenja.«

    Evangeličanska duhovnica, mati treh otrok, ki je tudi sama odraščala ob očetu duhovniku, pojasnjuje, da post nikoli ne sme biti prisila. Je svobodna odločitev, ker pravi, da je to čas, da se verniki lahko bogu približajo. »Lahko ga seveda razumemo v smislu očiščenja telesa, torej odpovedovanja svojih želja. Sama sodobni svet gledam kot zelo egocentričen. Osredotočamo se nase, na svoje želje, na njihovo izpolnjevanje. Post pa nas uči, da se odpovemo sebi. Da nisem pomembna le jaz, ampak da vidim, kaj potrebujejo drugi, kaj lahko jaz dam drugim.«

    Post je prisoten v različnih religijah, duhovnih in filozofskih nazorih. V sodobnem svetu ima post tudi širše pomene, denimo intermittent fasting oz. prekinitveno postenje, ki je postalo trendovsko.

    »Govorila sem z žensko, ki se drži takega načina prehranjevanja, torej prekinitvenega posta. In mi je dejala, da je takrat ugotovila, kako dolgo sploh ni bila lačna oz. občutila lakote. Ker sploh ne znamo več čakati, da smo lačni, avtomatsko jemo: zdaj je zajtrk, ura je 12., je kosilo, vse je postalo avtomatizem. Tega pomanjkanja ne čutimo več tako, kot so ga čutili nekoč. Tudi vse, vezano na našo dušo, je postalo avtomatizem. Vse govori o tem, da čim prej izpolnimo želje in da smo zadovoljni in srečni. Vprašanje pa je, ali je to prava pot in nas to lahko privede do resnične sreče.«

    V evangeličanski cerkvi nimajo celibata; pa bi lahko celibat razumeli kot vseživljenjski post? Judit Andrejek pravi, da če ne gre za prisilo, potem ga lahko tako razumemo. »Poznam patre, ki so za to poklicani, s tem res nimajo težav. Če pa gre za nesvobodno odločitev, je to samo beg od ljubezni ali laži – pa da govoriš o tem, da živiš v celibatu, a tega ne prakticiraš, potem vse to nima smisla.«

    Ko enkrat doživiš ljubezen, se ji ne moreš odpovedati

    Sama pravi, da brez partnerske ljubezni ne bi mogla živeti. »Če enkrat doživiš ta globok ljubezenski odnos, pa ne mislim le intimno, spolno, temveč čustveno, mentalno, intelektualno povezanost, potem se tej ljubezni ne moreš več odpovedati. Torej ne gre le za kemijo in fizično privlačnost, ampak povezanost na globlji ravni, zaupanje in odpovedovanje sebe. Ta globoki odnos želi Bog doživeti tudi z nami. On je povedal, da je človek ustvarjen po Božji podobi za moža in ženo. To pomeni, da lahko v tem odnosu doživimo to globokost, kar tudi on želi z nami doživeti. In če lahko premagamo samo to telesno ali spolno, fizično privlačnost ali kemijo, potem lahko doživimo resnično globok odnos. In po mojem je to zelo pomembno. In seveda, če enkrat to doživiš, potem se temu težko odpoveš,« je povedala.

    Pa meni, da bi bilo precej lažje, če bi bil celibat ukinjen v vseh cerkvah oz. verah? Zakaj? Kako evangeličanska duhovnica vidi besedo »služiti« in zakaj ta ni nujno razumljena v negativnem pomenu? Kaj ji pomeni širša verska skupnost? Ali ni nujno, da bi ljudje vse življenje živeli in delali dobro, ne le 40 dni v času posta?

    Tudi o tem prisluhnite v pogovoru v tokratni epizodi podkasta Na robu.

    Na robucerkevljubezenJudit Andrejekevangeličanska duhovnicapostcelibatDelov podkastd podkast

