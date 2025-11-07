Največja zabloda sodobnega časa je, da travme lahko rešimo sami

O travmah, ki niso nujno nam lastne, ampak so podedovane oz. medgeneracijsko prenesene, se je prvič začelo sistematično razpravljati po drugi svetovni vojni, šlo je za travme, povezane z otroki tistih, ki so preživelih holokavst. Otroci so imeli travmatične simptome, čeprav sami niso bili neposredno izpostavljeni nasilju.

V zadnjih letih pa se o podedovanih družinskih travmah govori več, tudi v kontekstu epigenetike. Deloma je večje zanimanje povezano tudi s tem, da se nekateri bodoči starši zavedajo medgeneracijsko prenesenih travm, ki jih nočejo prenesti na svoje otroke, na svoje potomce.

Izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, doktorica psihologije, zakonska in družinska terapevtka, je v podkastu Na robu povedala, da je prav slednje – ozaveščanje travm – vezano na to, da 80 let v večjem delu Evrope ni bilo vojne: »Da sta dve generaciji živeli v relativnem miru, kar je pogoj, da sploh začnemo čustvovati«.

Pojasnila je, da so v Sloveniji še vedno medgeneracijsko posredovane travme največkrat vezane na vojno in povojno dogajanje, pa tudi na alkoholizem oz. z njim povezane posledice.

PREBERITE ŠE -> Travme se pogosteje dedujejo po materini strani

Dolgoročne posledice vojn

Zato je tako težko videti vse vojne, ki trenutno divjajo, ker to pomeni, da so spet zavozili tri generacije: »Ki se bodo spet otepale z vsemi temi svinjarijami. Ko bomo kasneje spet izvedeli, kaj vse se (je) dogajalo med vojno. Ker mi večkrat gledamo na vojno tako higienično: tam imaš vojačke, ki se streljajo, pa eni preživijo, drugi ne. V resnici pa se dogaja toliko več: zlorab, nasilja, gnusobnih stvari, ki bodo prišle na plan čez 50 let.«

Travme ne moremo rešiti sami, je povedala Lia Katarina Kompan Erzar. FOTO: Marko Feist

Dejstvo je, kot je pojasnila, da so ene družbene okoliščine bolj travmirajoče. V vojnih okoliščinah je možnosti za travmiranost veliko. Na družbeni ravni povzročena travma zaznamuje ljudi, ki so vključeni, pa tudi družine teh ljudi.

Vse to vpliva na odnose in na posameznike znotraj družine. »To pomeni, da iz družbene travme preide na družinsko, na medosebno in potem na notranje psihično. In potem notranje psihično travmiran človek lahko povzroči novo družbeno travmo,« pojasni prepletenost družbenih in družinskih oz. osebnih travm.

Kot ponazori: »Če gledamo te psihopatske, sociopatske osebnosti, ki se iz lastne travmiranosti pregrebejo na neki položaj, izkoristijo najslabše vzgibe in strah pri drugih ljudeh ter zakuhajo vojno, napadejo druge države, pa jim je pri tem vseeno. To so bolni ljudje. To ni normalno. Da postaneš tako nenormalen, si moraš več generacij prizadevati, da uničiš tisto, kar je v nas najbolj človeškega.«

Psihično travmiran človek lahko povzroči novo družbeno travmo, je povedala doktorica psihologije, zakonska in družinska terapevtka. FOTO: Marko Feist

PREBERITE ŠE -> Travme selitev so fantomi Evrope

Alkoholizem: najbolj razširjena bolezen

V svoji praksi srečuje veliko travm, ki koreninijo v vojno-povojnih travmah, ki se prenašajo na več načinov: z molkom, otrplostjo, ki se je marsikdaj spremenila tudi v nasilje v družini. V alkoholizem – to je pri nas absolutno najbolj razširjena bolezen in najbolj prezrta. In jasno alkohol odpre možnost za vse druge oblike zlorab.«

Če hočemo sploh prepoznati medgeneracijske travme, je treba poznati zgodbo svojih staršev, svojih prednikov, prepoznati družinske vzorce, poleg tega pa prepoznati svoja čustva, da lahko razumemo svojo zgodbo in zgodbo prednikov.

In zakaj travme ne moremo reševati sami? Zakaj je za nekoga lahko travmatično že to, da ne najde parkirnega prostora v Ljubljani? Na kakšen način prekiniti medgeneracijsko prenesene vzorce?

Tudi o tem prisluhnite v podkastu Na robu.