    Slovenija

    Seksualnost se je ločila od partnerstva, nekateri nimajo potrebe po partnerju

    Socialna psihologinja Mirjana Ule opozarja, da ko so ljudje pripravljeni na partnerstvo, je bazen potencialnih partnerjev skoraj izpraznjen.
    Gostja tokratne epizode podkasta Na robu je bila Mirjana Ule. FOTO: Marko Feist
    Gostja tokratne epizode podkasta Na robu je bila Mirjana Ule. FOTO: Marko Feist
    Beti Burger
    19. 12. 2025 | 08:00
    4:52
    Število samskih zadnja leta, desetletja narašča. Razlogi za to so večplastni, treba jih je gledati širše – začeti je treba s spremembami, ki so se zgodile v življenjskem poteku, pravi socialna psihologinja Mirjana Ule. »Naše raziskave kažejo, da se ljudje tako za samskost kot tudi za otroke in družino ter druge dejavnosti ne odločajo zelo dolgoročno in zavestno. Odločitve so kratkoročne – do nadaljnjega – in zato niso zelo stabilne,« je povedala v podkastu Na robu.

    To pomeni, da dobijo neko službo, a ne vedo, za koliko časa. Imajo partnersko zvezo, a ne vedo, za koliko časa. »Vse odločitve so zaradi fleksibilnosti in fluidnosti negotove, lahko pa jih razumemo tudi kot okoliščine, ki povečajo svobodo: da lahko bolje izbirajo in spreminjajo svoje življenjske stile in poteke. Za tiste, ki si želijo partnerske zveze, pa je zaradi okoliščin ne morejo vzpostaviti, je samskost na neki način usoda. Za druge – teh je po raziskavi, ki smo jo opravili pred leti, le nekje pet odstotkov – pa je samskost izbira

    Za mlade je negotovost način življenja. To so na neki način sprejeli in jih ne obremenjuje preveč, bolj jih denimo obremenjujejo ekonomski problemi ali pa »delo na sebi«, pojasnjuje Mirjana Ule. FOTO: Marko Feist
    Za mlade je negotovost način življenja. To so na neki način sprejeli in jih ne obremenjuje preveč, bolj jih denimo obremenjujejo ekonomski problemi ali pa »delo na sebi«, pojasnjuje Mirjana Ule. FOTO: Marko Feist

    Mladi odrasli

    Za mlade je negotovost način življenja. To so na neki način sprejeli in jih ne obremenjuje preveč, bolj jih denimo obremenjujejo ekonomski problemi ali pa »delo na sebi«, pojasnjuje. »To delo na sebi je nekaj, kar je zelo načrtno in usmerjeno. Morda gre tudi za potrošniško mantro: ohranjanje življenjskega stila, ki ustreza meni, ukvarjanje z dejavnostmi, ki so pogodu meni. Verjetno je tako tudi težje najti ustreznega partnerja,« razmišlja.

    V časih njene mladosti oziroma nekoč je življenje teklo bolj premočrtno: šola, študij, kariera, otroci, družina. Vsi ti prestopi so bili jasni: »Mi smo se v istem letu, ko smo diplomirali, zaposlili, se poročili, imeli otroke. Vse je bilo zelo konvojsko.« 

    Gostja tokratne epizode podkasta Na robu je bila Mirjana Ule. FOTO: Marko Feist
    Gostja tokratne epizode podkasta Na robu je bila Mirjana Ule. FOTO: Marko Feist

    Starejši v razmerja vstopajo bolj racionalno

    Danes pa so ti prehodi bolj postopni: »Najprej zaposlitev, potem ekonomska osamosvojitev, potem partnerstvo … In zgodi se, da je takrat, ko si pripravljen na partnerstvo, tako imenovani bazen potencialnih partnerjev manjši.« Obenem pa je dejstvo, da starejši ko si, bolj v razmerja vstopaš racionalno. »Pri šestnajstih si manj obremenjen kot kasneje, ko si že bolj izoblikovan kot osebnost.«

    Še en zanimiv fenomen sodobnega časa je drugačen način spoznavanja, v aplikacijah za zmenke, manj je srečevanj v živo. »Zanimivo je tudi to, da je več samskih nižje izobraženih moških in višje izobraženih žensk. Nižje izobraženi moški so predvsem v nekaterih ruralnih predelih, kar pomeni, da jim je težje najti partnerko.« Izobrazba žensk se viša: diplomira več žensk kot moških, izobražene ženske večkrat zapustijo podeželje. Tako tam ostanejo moški, lastniki kmetij. »In ti morda čutijo večjo odgovornost, da tam ostanejo, obenem pa še vedno velja stereotip, da mora moški dobiti sebi enako partnerko. Torej strah moških pred zelo izobraženimi ženskami ali pa strah žensk pred manj izobraženimi moškimi. Tu se kažejo ostanki patriarhata, da mora dobiti moški manj ali sebi enako izobraženo žensko.«

    A po besedah sogovornice tuje raziskave kažejo, da se ta stereotip ruši. »Trend je vse bolj tak, da ni pomembna izobrazba, ampak to, da se dva v partnerskem odnosu razumeta. Bolj pomembne so psihološke, psihosocialne, čustvene povezave, manj pa ekonomski dejavniki.«

    Pa nesreča v ljubezni zares obstaja? So samski nujno bolj osamljeni? In zakaj je ločitev seksualnega in partnerskega življenja povzročila, da si mnogi ne želijo stalnega partnerstva? Prisluhnite v podkastu Na robu.

    Mirjana UleDelov podkastpartnerstvosamskostNa robud podkast

