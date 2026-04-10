Priročniki za samopomoč so eskapizem, ukvarjanje s sabo je privilegij

V zadnjih letih so tudi v Sloveniji na vrhu lestvic priljubljenih in iskanih knjig pri nas priročniki za samopomoč, knjige, ki govorijo o bolečinah posameznikov. Njihova popularnost je med drugim posledica tega, da tudi založbe v te knjige večkrat investirajo večje marketinške vložke, jih izpostavljajo v vitrinah, prav tako se tudi po družbenih omrežjih vse bolj uveljavlja t. i. therapy talk, govorjenje o pomenu »dela na sebi«, kot je v podkastu Na robu pojasnila zgodovinarka, publicistka in založnica Manca Grgić Renko.

Meni, da je odgovornost založb, da resno razumejo, kakšne knjige izdajajo, da razumejo, komu jih prodajajo in kakšne so posledice. »Mnogi ljudje, ki kupujejo knjige, zaupajo institucijam na način, da če bodo prišli v največjo knjigarno v centru mesta, bodo posegli po eni od knjig, ki je najbolj izpostavljena, ker nimajo časa brati kritik, časopisov.« Nadaljuje, da je škoda, da založbe ne izpostavljajo tudi boljših del, ker je teh veliko: »Le dve polici stran so fenomenalna literarna dela, ki načenjajo travme na način, da zdrži«. Meni, da so sicer tudi tovrstna dela lahko vstopna točka za zahtevnejša dela.

Deljenje nasvetov in priročniki sicer niso nekaj novega, že v 19. stoletju smo dobili prvo knjigo z naslovom Self-help, skozi zgodovino že poznamo literaturo, ki je »delila nasvete«. V slovenskem tisku so se tako v 19. stoletju začeli pojavljali nasveti za navadne ljudi, npr. izhajali so koledarji Mohorjeve družbe, ki so vsebovali razne nasvete, nekateri so bili praktični – o delu na polju in vzgoji –, niso pa se tako osredotočali na iskanje osebne sreče, kar je razmeroma nov koncept.

Kako se priročniki danes razlikujejo od tistih nekoč?

»Bolj so govorili o tem, kako biti funkcionalen in konstruktiven del družbe, kako družbi nekaj dati. Če posplošim, je morda glavna sprememba med knjigami nekoč in danes, da je kolektivno igralo močnejšo vlogo, da človek ni bil otok, ampak je bil sestavni del družbe, medtem ko se zdi pri podobnih knjigah danes, da večinoma targetirajo posameznika. Velikokrat tagetirajo celo enega človeka proti družbi, češ, osebna sreča je edina, ki si jo lahko zagotovimo, družbena sreča ne obstaja,« pojasnjuje sogovornica.

PREBERITE ŠE -> Obsedenost z videzom: sprejeli smo idejo, da lahko popravimo vse, kar nas moti

In ravno tovrstne knjige to, da je vsa odgovornost za srečo na plečih posameznikov, le še utrjujejo paradigmo, da lahko spreminjamo le sebe, kar vodi tudi v večjo atomizacijo družbe, poleg tega pa ne upošteva tega, da je »delo na sebi« privilegij: »Moja težava z dajanjem nasvetov v slogu kako biti srečnejši, je ta, da se ljudje ne zavedajo strukture sveta, da živimo v svetu, ki je okruten do najšibkejših. Da je postavljanje mej, o katerih toliko zasledimo na omrežjih, privilegij tisti, ki si to v prvi vrsti lahko finančno privoščijo … Knjige za samopomoč so nekakšen eskapizem, da se človek lahko mogoče malce bolje počuti, da se mu zdi, da bo tako imel kontrolo nad svojim življenjem.«

Zakaj se je ob prebiranju priročnikov dolgočasila? Zakaj sta lahko tudi Marx in Engels knjiga za samopomoč? Kakšna je literarna vrednost takšnih del? Kaj je slab tekst in ali je lahko danes že vsakdo pisatelj? Kdo so glavni odjemalci tovrstnih knjig?

