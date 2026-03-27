    Menstruacija: premalo časa pri ginekologinji, nato zatekanje k vplivnicam

    Mlada raziskovalka Tonja Jerele in kulturna antropologinja Tjaša Franko o menstrualni stigmi, bolečini, vplivu trga na ženske telesa in menstrualni odsotnosti.
    Gostji tokratne epizode podkasta Na robu sta bili Tonja Jerele (desno) in Tjaša Franko. FOTO: Marko Feist
    Beti Burger
    27. 3. 2026 | 08:00
    Menstruacija je naravni fiziološki pojav, ki označuje začetek in konec rodne dobe. Poteka vsak mesec in traja približno od štiri do sedem dni. Ženske krvavimo skupaj nekje šest do sedem let svojega življenja, kljub temu da menstruacija in cikel močno zaznamujeta naše življenje (in življenje drugih), pa o svojih telesih še vedno vemo premalo. »Zaradi dolge zgodovine patriarhalnega zatiranja žensk je še danes eno najbolj prezrtih stanj,« je v podkastu Na robu povedala Tjaša Franko, kulturna antropologinja.

    Že samo poimenovanje menstruacije, ki je najbolj nevtralen izraz, z raznimi evfemizmi kaže na to, da je okrog te tematike še vedno prisotna določena stopnja sramu. »Prav s takšnimi izrazi dajemo to v polje molka, tega, o čemer se ne govori na glas. S tem se reproducira sram (sploh pri uporabi besede čišča), obenem pa je v javnosti močno prisoten medicinski diskurz, ki menstruacijo povezuje s higieno, z nečistim,« je pojasnila Tonja Jerele, druga gostja epizode podkasta Na robu, sicer mlada raziskovalka na FDV in podpredsednica Ženskega lobija Slovenije.

    Večkrat tudi traja precej dolgo, da ženske pridejo do ustreznih diagnoz – denimo pri endometriozi, ki je kronična bolezen žensk v rodni dobi, pri kateri raste maternično tkivo zunaj maternice. Diagnoza zaznamuje vsako deseto žensko oziroma kakšnih 190 milijonov žensk v razvitem svetu, pri približno polovici od teh pa povzroča težave pri zanositvi. Poleg tega povzroča boleče menstruacije in/ali spolne odnose, kar vse močno vpliva na kakovost življenja in vodi v socialne stiske bolnic.

    Alarmi, da bolečine niso 'normalne'

    Kdaj pa je znak za alarm, da »menstrualna« bolečina 'ni več normalna'?

    Tjaša Franko odgovarja, da vsaka boleča menstruacija ni kar takoj rdeči alarm. Ta zazvoni, ko je menstruacija tako boleča, da kljub protibolečinskim sredstvom še zmeraj onemogoča opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. »Da so bolečine tako hude, da izostajamo od pouka, od službe, to je vsekakor alarm za obisk pri ginekologu.«

    »Medicina dolgo časa ni poznala ženskih teles, vemo, da so bile raziskave večinoma narejene le na moški populaciji, ker bi 'ženski hormoni' kvarili rezultate. V Ameriki so to poimenovali bikini medicine, kjer se je predpostavljalo, da se ženska telesa od moških razlikujejo le v področju, ki ga pokriva bikini. Situacija se, tudi z vstopom več žensk na področje medicine, izboljšuje, a še vedno smo močno v področju mitov, lastnih interpretacij, preveč je področje prepuščeno trgu, vplivnicam, mnenjskih voditeljem, premalo pa je strokovnih informacij. Pa tudi ustrezne spolne in zdravstvene vzgoje v šolah,« opozarja Tonja Jerele.

    Tržna niša

    Ženske, ker večkrat ustreznih in jasnih informacij ne dobijo pri svojem osebnem ginekologu, informacije iščejo po spletu, kjer pa so večkrat žal podvržene trgu – in menstruacija, težave, povezane z njo, pa tudi perimenopavza in menopavza so postale zelo velika tržna niša.

    »Seveda ne moremo vseh vplivnic metati v isti koš. Kar nekaj ustvarjalk vsebin je, ki so strokovnjakinje, strokovnjaki na svojem področju in tematiko na neki razumljiv način približujejo javnosti. Takšni profili so izjemno pomembni. Dejstvo pa je, da se pri nekaterih pojavljajo nepreverljive informacije, ki so večkrat vezane na promocijo samih izdelkov. V zadnjem času je poudarek na prehranskih dopolnilih, tudi glede samega cikla. Da obstaja prehransko dopolnilo in priporočene vadbe za vsako fazo cikla,« opaža Tjaša Franko.

    Z ginekologijo se bori tudi za enakopravnost žensk

    Tonja Jerele pa dodaja, da smo bile ženske v kapitalizmu vedno razumljene kot potrošnice; najprej kot upravljavke gospodinjstva, ki nakupujejo stvari za dom, zdaj pa tudi na drugih področjih. Po njenem opažanju so ženske nekoč po rodni dobi »preprosto izginile iz javnosti«, danes pa se pojavljajo tudi zato, ker s tem postajajo osrednje akterke in ciljna publika izdelkov, vezanih na perimenopavzo in menopavzo.

    Zelo pomembno je, kot ugotavljata sogovornici, da v družbi manjka prostorov in diskurzov, kjer bi se lotevali podobnih tematik. Kjer bi se ženske v živo pogovarjale o svojih težavah, se razumele. »A danes smo kot družba tako individualizirani, atomizirani, da večina diskusij poteka prek družbenih omrežij, ki pa niso primerna za takšne vsebine,« pravi Tonja Jerele.

    Španija je postala prva evropska država, ki je uvedla plačano menstrualno odsotnost. Tonja Jerele na vprašanje, ali si to lahko obetamo kmalu tudi pri nas, odgovarja, da »na žalost ne. Menim pa, da je to nujen civilizacijski napredek, če lahko implementiramo menstrualno odsotnost dela, potem imam upanje, da lahko kot družba začnemo obravnavati drugačnost kot samo to, kar je, ne da bi ji v bistvu avtomatsko pripisovali neke negativne konotacije.«

    Zakaj meni, da bi morali prepoznati, da je delo le tisto, kar nam omogoča, da živimo, ne da je osrednji del naših življenj? Kaj je menstrualna revščina? So sodobni menstrualni pripomočki sploh vzdržni za okolje in varni za naše zdravje? Kako v teme o menstruaciji vključiti tudi moške in kako bi bilo, če bi menstruirali moški?

    Tudi o tem prisluhnite v celotni epizodi podkasta Na robu.

    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več

