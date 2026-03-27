Menstruacija: premalo časa pri ginekologinji, nato zatekanje k vplivnicam

Menstruacija je naravni fiziološki pojav, ki označuje začetek in konec rodne dobe. Poteka vsak mesec in traja približno od štiri do sedem dni. Ženske krvavimo skupaj nekje šest do sedem let svojega življenja, kljub temu da menstruacija in cikel močno zaznamujeta naše življenje (in življenje drugih), pa o svojih telesih še vedno vemo premalo. »Zaradi dolge zgodovine patriarhalnega zatiranja žensk je še danes eno najbolj prezrtih stanj,« je v podkastu Na robu povedala Tjaša Franko, kulturna antropologinja.

Že samo poimenovanje menstruacije, ki je najbolj nevtralen izraz, z raznimi evfemizmi kaže na to, da je okrog te tematike še vedno prisotna določena stopnja sramu. »Prav s takšnimi izrazi dajemo to v polje molka, tega, o čemer se ne govori na glas. S tem se reproducira sram (sploh pri uporabi besede čišča), obenem pa je v javnosti močno prisoten medicinski diskurz, ki menstruacijo povezuje s higieno, z nečistim,« je pojasnila Tonja Jerele, druga gostja epizode podkasta Na robu, sicer mlada raziskovalka na FDV in podpredsednica Ženskega lobija Slovenije.

Večkrat tudi traja precej dolgo, da ženske pridejo do ustreznih diagnoz – denimo pri endometriozi, ki je kronična bolezen žensk v rodni dobi, pri kateri raste maternično tkivo zunaj maternice. Diagnoza zaznamuje vsako deseto žensko oziroma kakšnih 190 milijonov žensk v razvitem svetu, pri približno polovici od teh pa povzroča težave pri zanositvi. Poleg tega povzroča boleče menstruacije in/ali spolne odnose, kar vse močno vpliva na kakovost življenja in vodi v socialne stiske bolnic.

Alarmi, da bolečine niso 'normalne'

Kdaj pa je znak za alarm, da »menstrualna« bolečina 'ni več normalna'?

Tjaša Franko odgovarja, da vsaka boleča menstruacija ni kar takoj rdeči alarm. Ta zazvoni, ko je menstruacija tako boleča, da kljub protibolečinskim sredstvom še zmeraj onemogoča opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. »Da so bolečine tako hude, da izostajamo od pouka, od službe, to je vsekakor alarm za obisk pri ginekologu.«

PREBERITE ŠE -> Tiha bolezen, o kateri bi mogli glasno govoriti

»Medicina dolgo časa ni poznala ženskih teles, vemo, da so bile raziskave večinoma narejene le na moški populaciji, ker bi 'ženski hormoni' kvarili rezultate. V Ameriki so to poimenovali bikini medicine, kjer se je predpostavljalo, da se ženska telesa od moških razlikujejo le v področju, ki ga pokriva bikini. Situacija se, tudi z vstopom več žensk na področje medicine, izboljšuje, a še vedno smo močno v področju mitov, lastnih interpretacij, preveč je področje prepuščeno trgu, vplivnicam, mnenjskih voditeljem, premalo pa je strokovnih informacij. Pa tudi ustrezne spolne in zdravstvene vzgoje v šolah,« opozarja Tonja Jerele.

Tržna niša

Ženske, ker večkrat ustreznih in jasnih informacij ne dobijo pri svojem osebnem ginekologu, informacije iščejo po spletu, kjer pa so večkrat žal podvržene trgu – in menstruacija, težave, povezane z njo, pa tudi perimenopavza in menopavza so postale zelo velika tržna niša.

»Seveda ne moremo vseh vplivnic metati v isti koš. Kar nekaj ustvarjalk vsebin je, ki so strokovnjakinje, strokovnjaki na svojem področju in tematiko na neki razumljiv način približujejo javnosti. Takšni profili so izjemno pomembni. Dejstvo pa je, da se pri nekaterih pojavljajo nepreverljive informacije, ki so večkrat vezane na promocijo samih izdelkov. V zadnjem času je poudarek na prehranskih dopolnilih, tudi glede samega cikla. Da obstaja prehransko dopolnilo in priporočene vadbe za vsako fazo cikla,« opaža Tjaša Franko.

Tonja Jerele pa dodaja, da smo bile ženske v kapitalizmu vedno razumljene kot potrošnice; najprej kot upravljavke gospodinjstva, ki nakupujejo stvari za dom, zdaj pa tudi na drugih področjih. Po njenem opažanju so ženske nekoč po rodni dobi »preprosto izginile iz javnosti«, danes pa se pojavljajo tudi zato, ker s tem postajajo osrednje akterke in ciljna publika izdelkov, vezanih na perimenopavzo in menopavzo.

Zelo pomembno je, kot ugotavljata sogovornici, da v družbi manjka prostorov in diskurzov, kjer bi se lotevali podobnih tematik. Kjer bi se ženske v živo pogovarjale o svojih težavah, se razumele. »A danes smo kot družba tako individualizirani, atomizirani, da večina diskusij poteka prek družbenih omrežij, ki pa niso primerna za takšne vsebine,« pravi Tonja Jerele.

Španija je postala prva evropska država, ki je uvedla plačano menstrualno odsotnost. Tonja Jerele na vprašanje, ali si to lahko obetamo kmalu tudi pri nas, odgovarja, da »na žalost ne. Menim pa, da je to nujen civilizacijski napredek, če lahko implementiramo menstrualno odsotnost dela, potem imam upanje, da lahko kot družba začnemo obravnavati drugačnost kot samo to, kar je, ne da bi ji v bistvu avtomatsko pripisovali neke negativne konotacije.«

Zakaj meni, da bi morali prepoznati, da je delo le tisto, kar nam omogoča, da živimo, ne da je osrednji del naših življenj? Kaj je menstrualna revščina? So sodobni menstrualni pripomočki sploh vzdržni za okolje in varni za naše zdravje? Kako v teme o menstruaciji vključiti tudi moške in kako bi bilo, če bi menstruirali moški?

Tudi o tem prisluhnite v celotni epizodi podkasta Na robu.