So samski res nujno bolj osamljeni?

V času praznikov, ko se v navidezni bleščeči podobi lučk in fotografij na družbenih omrežjih zdi, da so vsi srečni, se postavlja vprašanje, če je ta 'sreča' resnična. Kako pa to občutijo starejši, ali tisti, ki morda nimajo svoje družine, torej samski? Socialna psihologinja Mirjana Ule je v zadnji epizodi podkasta Na robu med drugim spregovorila tudi o tem, ali so samski nujno bolj osamljeni.

»Ta potrošniški ideal ne smemo povezati s tem. Seveda se najdejo srečne in nesrečne družine in srečni in nesrečni pari ter srečni in nesrečni samski ljudje. To pomeni, da ni nujno, da so družine srečne, samski pa nesrečni, ker so sami,« je povedala socialna psihologinja.

Dejala je, da imajo samski več možnosti in prostora, da se povezujejo, da ta počitniški oz. praznični čas izkoristijo za dejavnosti, ki jih morda družine ne morejo. »Za kakšna potovanja, srečevanja ipd. Zato ne bi predpostavljala, da so samski bolj osamljeni. Mogoče tisti samski, ki so nesrečno samski, a tudi ti lahko najdejo izhode od teh občutkov v povezovanju, druženju, aktivnostih …«

Pa nesreča v ljubezni obstaja? Kje vse se najdejo razlogi, da je samskih danes vse več? Tudi o tem je spregovorila socialna psihologinja Mirjana Ule v podkastu Na robu. Prisluhnite!