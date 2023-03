Glavna zahteva je umik vseh 38 izdanih opozoril pred odpovedjo

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je pred napovedano zaostritvijo stavke, ki bo predvidoma 4. aprila, pooblastil novega pogajalca na pogajanjih s stavkajočimi. To bo Rajko Gerič, odgovorni urednik informativnega programa 2. programa TV Slovenija, ki je bil v preteklosti na RTV Slovenija že zaposlen in se je po enajstih letih spet vrnil v to največjo kulturno ustanovo. »Upam, da bo Gerič tem pogajanjem dal neki nov, svež veter,« je komentiral Grah Whatmough.

»Še vedno poznam ogromno ljudi, zato sem pripravljen pomagati, ker se mi zdi, da se je javni zavod znašel v nekem krču, ki ni dober ne za zaposlene ne za javno radiotelevizijo,« pa je dejal Gerič, ki si želi za pogajalsko mizo s predstavniki sindikatov sesti še ta teden – torej pred ponovno zaostritvijo stavke, za katero so se sindikati odločili predvsem zaradi izogibanja vodstva nadaljnjim pogovorom o razreševanju stavkovnih zahtev.

»Glavna stavkovna zahteva, ki jo je sprejel stavkovni odbor, je umik vseh 38 izdanih opozoril pred odpovedjo, kar razumemo kot ustrahovanje zaposlenih in odvračanje zaposlenih od stavke,« se je odzvala Helena Milinković, predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija, in napovedala, da se bodo odzvali in udeležili nadaljevanja pogovorov v tem tednu. Da bo novi pogajalec Gerič, pa jih v. d. generalnega direktorja (še) ni uradno obvestil.

Generalni direktor ne namerava odstopiti in vztraja, da za to ni nobenih razlogov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»To ravno kaže na nezaupanje in na nekulturo komunikacijo, ki teče v pogajanjih,« je dejala.

Za zdaj tako vse kaže, da stavkovni dan tokrat – 24. januarja so ga zaradi obljub vodstva o intenziviranju pogajanj preložili – bo. Kako bo potekal, bodo sindikati še sporočili oziroma so se po besedah Milinkovićeve pripravljeni z vodstvom pogovarjati tudi o izvedbi minimuma dela na stavkovni dan.

Grah Whatmough je ocenil, da bi program lahko bil okrnjen, a da se tokrat ne bodo obrnili na delovno in socialno sodišče, saj je nazadnje njihov predlog za izdajo začasne odredbe sodišče zavrglo z argumentom, da ne morejo soditi o stavki, ki še ni potekala. »O morebitnih pravnih sredstvih bomo govorili torej po stavki,« je še navedel.

Kot je ocenil, so sicer pogajanja na mrtvi točki vse od takrat, ko so sindikatu lani maja predlagali podpis stavkovnega sporazuma, kjer so po njegovih besedah upoštevali vse stavkovne zahteve, ki jih je zakonito in zakonsko možno izpolniti na način, kot ga predlagajo stavkajoči.

Njegov odstop, ki ga zahtevajo, pa – kot je ponovil – ni na mizi, saj po njegovih besedah tudi po dveh izgubljenih sodbah na višjem delovnem in socialnem sodišču, in sicer v primeru njegovega imenovanja in razrešitve direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, za to ni nobenih razlogov. »Nobenih razlogov ni za moj odstop in tukaj ni nobenih novih sprememb,« je napovedal in v obeh primerih že napovedal odhod na vrhovno sodišče.

»Seveda ima možnost pritožbe, ampak Andrej Grah Whatmough, ki je odgovoren za zakonito delovanje RTV Slovenija, ne prevzema nobene odgovornosti,« pa je opozorila Helena Milinković in dodala, da je on kot generalni direktor odgovoren za slabo gledanost, za to, da je več deset zaposlenih zapustilo RTV Slovenija, ter za padec zaupanja javnosti, ki mu je nezaupnico dala že na referendumu.