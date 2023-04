Na sedmih študijskih programih povečali število vpisnih mest

Senat Univerze v Ljubljani (UL) se je danes odločil povečati število vpisnih mest na sedmih študijskih programih, so sporočili iz UL. Članice univerze namreč lahko sprejmejo sklep o povečanju števila razpisanih mest tam, kjer je število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske ali enovite magistrske študijske programe, v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, preseglo število razpisanih mest za najmanj deset odstotkov.

Število razpisanih vpisnih mest za vpis v prvi letnik so za devet mest (s 60 na 69) povečali Fakulteti za pomorstvo in promet na program Prometna tehnologija in transportna logistika, na Medicinski fakulteti na magistrskem študiju Medicine z 205 na 220 mest, na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Fakulteti za matematiko in fiziko na interdisciplinarnem programu s 40 na 44 vpisnih mest, na Filozofski fakulteti na dvopredmetnem Prevajalstvu slovenščina-angleščina z 11 na 16 vpisnih mest, na Teološki fakulteti na programu Človek in medosebni odnosi s 15 na 25 razpisnih mest, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na programu Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin s 30 na 37 vpisnih mest in na Akademiji za glasbo na programu Glasbena umetnost s 60 na 65 vpisnih mest.