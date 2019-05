Na seji sveta brez ustrezne rešitve za novega generalnega direktorja

Ljubljanski klinični center po imenovanju nekdanjega prvega moža Aleša Šabedra na mesto ministra za zdravje namreč išče novega generalnega direktorja s polnim mandatom. FOTO: Jože Suhadolnik

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes obravnavali ponudbo ene mednarodne kadrovske agencije, ki bi primernega kandidata za vodenje največje bolnišnice iskala v tujini. Po pogajanju za znižanje stroškov od agencije pričakujejo novo ponudbo na naslednji seji, ko bo svet zavoda tudi odločil o načinu izbora direktorja.Ljubljanski klinični center po imenovanju nekdanjega prvega možana mesto ministra za zdravje namreč išče novega generalnega direktorja s polnim mandatom. Kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana sedaj vodiPredsednik sveta zavodaje ob robu prejšnje seje pojasnil, da bo na podlagi prispelih ponudb kadrovskih agencij svet zavoda skladno »z načelom učinkovitosti in gospodarnosti« odločil, ali z iskanjem novega vodstva UKC nadaljuje po tej poti ali razpisna komisija razpis izvede sama.Izmed treh pozvanih kadrovskih agencij pa je ponudbo poslala le ena. Na današnji seji so zato sklenili, da bo razpisna komisija v novem krogu pogajanj skušala zmanjšati stroške prispele ponudbe, preverila pa bodo tudi nova dejstva glede zakonskih omejitev. Na naslednji seji sveta zavoda, ki bo predvidoma 19. junija, tako pričakujejo novo ponudbo. Takrat se bodo tudi odločili o načinu izbora generalnega direktorja.Pretekle izkušnje sicer kažejo, da vodenje UKC Ljubljana ni lahka naloga. Generalni direktorji so se v preteklih letih menjavali precej pogosto. Žepič je 14. človek na čelu UKC in sedmi v zadnjih desetih letih.Svet zavoda je danes obravnaval tudi napoved zdravniškega sindikata Fides, da bodo zdravniki z junijem delali po standardih in normativih. Žepič je ocenil, da bi dosledno uresničevanje napovedi prineslo zmanjšan obseg realizacije delovnega programa, posledično podaljšanje čakalnih vrst in slabše poslovne rezultate. Vodstvo UKC se dogovarja z zaposlenimi za način dela po 1. juniju, da bo potekalo v čim bolj varni obliki in bodo že naročeni bolniki najmanj prizadeti. Večina bolnikov bo obravnavanih kot sedaj, urgentni in hospitalizirani bolniki pa imajo prednost pred tistimi v ambulantni obravnavi.