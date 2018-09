Na severovzhodu države razglasili oranžni alarm

Širom Slovenije so se začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo pogostejše predvsem v severnem in vzhodnem predelu države. Ob močnejših nevihtah lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, na severovzhodu države pa so zaradi prihajajočega močnega deževja že razglasili oranžni alarm.S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da zaradi hujšega neurja vozniki na nekaterih delih gorenjske avtoceste vozijo z zelo zmanjšano hitrostjo, tudi samo okoli 50 kilometrov na uro. Na nekaterih mestih so zabeležili tudi ustavljanja pod nadvozi in v predorih. Voznike opozarjajo, naj pri vožnji z zmanjšano hitrostjo vklopijo vse štiri smerne luči. Prav tako svetujejo veliko previdnost in prilagajanje razmeram na cesti. »Ustavljajte se na počivališčih ali pa zapustite avtocesto,« so še zapisali v obvestilu.V soboto se bo postopoma delno zjasnilo, sredi dneva pa še vedno lahko pričakujete posamezne plohe. Predvsem na Primorskem se lahko ob šibki burji pojavijo tudi kakšne nevihte. V nedeljo bo na Obali večinoma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. V dopoldanskih urah še vedno lahko pade kakšna kaplja dežja, proti popoldnevu pa se bo nebo zjasnilo.