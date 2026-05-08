Na seznamu za omejitev kratkoročnega oddajanja 14 občin

Na podlagi zakona o gostinstvu se je na seznamu z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 znašlo 14 občin. To so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V Združenju sobodajalcev Slovenije temu seznamu nasprotujejo in opozarjajo na škodljive posledice.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v skladu z uredbo o metodologiji za določitev občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 na seznam uvrstilo tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja. V teh 14 občinah bo lahko oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem omejeno na največ 60 dni v koledarskem letu. Izjema bo veljala za tiste občine, v katerih bo lokalna skupnost do konca tega leta časovni obseg skrajšala na 30 dni ali podaljšala na 270 dni v koledarskem letu.

Stanovanja za bivanje

Občina, ki ni na zgornjem seznamu, lahko za določeno območje občine ali za celotno območje določi dovoljen časovni obseg opravljanja oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v trajanju najmanj 60 dni v koledarskem letu, pojasnjujejo na ministrstvu.

»Stanovanje mora biti v prvi vrsti namenjeno ljudem za dolgoročno bivanje. Z zakonom o gostinstvu smo občinam dali možnost, da sledijo potrebam lokalnega prebivalstva, ki imajo zaradi kratkoročnega oddajanja na voljo manj stanovanj za najem ali nakup. Današnji sklep temelji na jasnih in vnaprej določenih merilih, ki upoštevajo tako dostopnost stanovanj kot intenzivnost turistične dejavnosti. Občine imajo še vedno pomembno avtonomijo pri določanju konkretnih omejitev, država pa s tem ustvarja pravni okvir, ki varuje javni interes, kakovost življenja lokalnega prebivalstva in medsebojno povezano skupnost,« je ob današnji objavi seznama občin povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Sobodajalci: Napad na občine

Združenje sobodajalcev Slovenije opozarja na škodljive posledice seznama 14 občin, ki ga je izdalo ministrstvo. »V Združenju sobodajalcev poudarjamo, da gre za neposreden napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Povsem nerazumno je, da ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pritrjuje ukrepom, ki so v popolnem nasprotju s krovno nacionalno strategijo Slovenske turistične organizacije,« opozarjajo v združenju. Vendar mora to storiti do 31. oktobra, če želi, da se to uporablja od začetka prihodnjega koledarskega leta.

V združenju zdaj priznavajo, da so zasebni ponudniki lani ustvarili za 270 milijonov evrov neposrednega prometa od oddajanja nastanitev. Ocenjujejo, da bo skupni gospodarski učinek škode po metodologiji Oxford Economics znašal milijardo evrov. V Združenju sobodajalcev Slovenije zato pozivajo k ponovnemu premisleku in dialogu o predvidenih rešitvah.

Interventni zakon, ki so ga predlagale stranke NSi, Demokrati in Resnica in je trenutno v parlamentarni proceduri, sicer predvideva začasno zadržanje zakona o gostinstvu. Poslanci naj bi o tem odločali v ponedeljek.