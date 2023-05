Na širšem območju Maribora hujša nevihta, tudi toča

Na Štajerskem, predvsem na širšem območju Maribora se je popoldne razvila hujša nevihta, ponekod je padala toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je tamkajšnji center za obveščanje prejel več klicev občanov na številko 112 za tehnično in drugo pomoč. Agencija za okolje pa je za severovzhodno Slovenija izdala oranžno vremensko opozorilo.

Agencija za okolje (Arso) je drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo, izdala za severovzhodno Slovenijo za čas med 15. in 17. uro, ko so po navedbah Arsa na tem območju možne močnejše krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strel.

Zvečer se bodo nevihte umirile, napoveduje Arso. V drugem delu noči se bodo v severni polovici Slovenije spet začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Arso na severu države opozarja pred nevarnostjo hitrega naraščanja posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, ki se lahko tudi razlijejo. Na več območjih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda.

Ponoči in v sredo dopoldne se bo vodnatost povsod zmanjševala, sredi dneva in popoldne pa se bo verjetnost hitrega naraščanja in razlivanja posameznih vodotokov znova povečala. Vodnatost večine rek po Sloveniji bo sicer ostala srednja. V četrtek bodo reke povsod po državi ponovno upadale, so dodali na agenciji.