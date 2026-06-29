Na sklep o dedovanju čaka že več kot dve leti: kaj lahko stori?

Bralec se je na pravno svetovalnico obrnil z vprašanjem, kaj lahko stori, ker zapuščinski postopek po smrti matere traja že več kot dve leti, čeprav so dediči že zdavnaj sklenili dedni dogovor. Medtem ko je bila podobna zadeva v družini rešena v nekaj mesecih, se njegova še vedno ni premaknila. Pravnik pojasnjuje, zakaj primerjava z drugimi postopki ni nujno merodajna, katere informacije lahko dedič pridobi od sodišča in kdaj je dolgotrajno odločanje lahko razlog za uradno ukrepanje.

Na deloindom.si preberite, kako lahko zahtevate vpogled v sodni spis, na kakšen način sodišče uradno pozovete k odločanju in kdaj je smiselno vložiti nadzorstveno pritožbo zaradi predolgega trajanja zapuščinskega postopka.