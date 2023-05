Na slovenskih cestah vnovič gneča

Na slovenskih cestah se danes izpolnjuje napoved o gneči ob binkoštih, ko imajo med drugim v Nemčiji in Avstriji podaljšan konec tedna. Zastoji nastajajo na avstrijski strani predora Karavanke in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg štiri kilometre, na gorenjski avtocesti pred delovnima zaporama med Jesenicami in Lescami proti Ljubljani pa en kilometer. Za pot od predora do prestolnice je treba računati na približno 50 minut.

FOTO: Jože Suhadolnik

Zastoji so tudi na cesti Bled-Lesce. Na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani se kolona vozil vije dva kilometra. Promet ovira tudi okvara vozila na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim vkopom Malečnik in predorom Vodole proti Dragučovi.

Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 17. junija zaprt priključek Bič proti Novemu mestu.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.