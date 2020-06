Na slovenskih cestah zastoji in gneča

Fotografija je simbolična. FOTO: Blažž Samec/Delo

Prvi počitniški konec tedna je na slovenske ceste zvabil veliko ljudi, ki želijo na lepše. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je na primorski avtocesti v razcepu Gabrk, iz smeri Ljubljane proti Senožečam, zaprt počasni pas.Med Divačo in Kozino v smeri Kopra je ustavljeno vozilo. Pred Kozino proti Kopru je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na koncu izolske obvoznice proti Portorožu nastaja zastoj, ocenjen na štiri kilometre.Promet se gosti na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer osebna vozila na izstop iz države čakajo do 45 minut. Zastoj, ocenjen na osem kilometrov, nastaja pred predorom Karavanke proti Sloveniji.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Podgorje, Petrina, Gruškovje in Zgornji Leskovec.Danes do 13. ure, na nekaterih primorskih cestah do 16. ure, velja omejitev vožnje za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol. Omejitev bo veljala še v nedeljo, med 8. in 21. uro, na primorskih cestah pa do 22. ure.Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse v obe smeri. V času prometnih konic so možni zastoji.Potniki na prehodih Petrina in Dragonja za izstop iz Slovenije v Hrvaško čakajo približno dve uri, nekaj manj na mejnem prehodu Sočerga. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg več kot osem kilometrov.Za vstop v Slovenijo iz Hrvaške trenutno ni daljših čakalnih dob, izjema je mejni prehod Jelšane, kjer potniki v povprečju čakajo 45 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.