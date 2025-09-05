Na sotočju Sav načrti za velik turistični center, domačini protestirajo

V nadaljevanju preberite:

Na sotočju, kjer se v vasi Lancovo pod Radovljico združita Sava Dolinka in Sava Bohinjka in velja za območje državnega in lokalnega pomena, krajani že vrsto let opozarjajo na posege v naravo. Lastnik poskuša zemljišče, ki leži ob desnem bregu Save Bohinjke in Save, spremeniti v turistično-rekreacijski center, s čimer bi ogrozil življenjski prostor številnih redkih, že zdaj ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, trdijo v Civilni iniciativi Reši sotočje. Podprle so jih tudi Varuhinje rek; v nedeljo skupaj pripravljajo protestni pohod na sotočje.

Za omenjeni projekt Rekreacijsko-turističnega centra Lancovo je sicer že pred tremi leti ministrstvo za okolje v predhodnem postopku odločilo, da mora investitor pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in izvesti presojo vplivov na okolje. Do zdaj v zvezi s tem, kot so potrdili na ministrstvu, niso prejeli nobene vloge.

Kakšni so načrti za projekt, kaj meni o tem občina in kaj krajani? Zakaj lastnik Igor Boncelj še ni naročil presoje vplivov na okolje?