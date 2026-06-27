Na spletu naprodaj bližnjica do državljanstva Slovenije

Slovenska policija v zadnjem obdobju prejema več zaprosil tujcev za preverjanje zasebnih družb, ki omogočajo posredovanje pri pridobivanju slovenskih državljanstev v »poenostavljenih in hitrih postopkih«. Na množico takšnih ponudb v ruskem jeziku so nas opozorili sogovorniki iz Srbije, kamor se je v zadnjih letih preselilo več sto tisoč Rusov. Zaradi sankcij ne morejo potovati po Evropi, zato iščejo bližnjice do potnih listov držav schengenskega območja.

Medtem ko poslanci državljanom tretjih držav nameravajo odvzeti volilno pravico na lokalnih volitvah, smo iz Srbije pridobili kup spletnih povezav do agencij, ki v Srbiji živečim Rusom v ruskem jeziku ponujajo državljanstva Romunije, Bolgarije, Hrvaške in Slovenije po hitrem postopku v zameno za denar. Agencija se na spletu oglašuje v ruskem jeziku in svoje potencialne stranke, ki potrebujejo državljanstvo države članice Evropske unije, da lahko gredo dlje po svetu in Evropi, lovi samo prek IP-naslovov zunaj Slovenije. Tako pripoveduje Luka naš sogovornik iz Srbije, ki so se mu ti oglasi začeli prikazovati previdno šele po 18 mesecih intenzivnega spremljanja novic o vojni v Ukrajini v ruskem jeziku.