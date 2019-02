Na spletu se je pojavilo to srčno sporočilo! Ste ga že videli?

»Vsi imamo nekaj radi« je preprosto sporočilo, ki je večno in namenjeno vsem. Z besedami srčne babi: »Danes, vedno – jaz in ti.«

Če se sprašujete, kdo je »srčna babi«, katere posnetek se je pojavil na družbenih omrežjih – od kod prihaja, kje živi in komu je pesem namenjena –, je mogoče bolj na mestu vprašanje, kaj nam želi s pesmijo povedati.Dnevno proizvedemo količino podatkov, ki bi se nam pred nekaj desetletji zdela nepojmljiva, v prihodnosti pa se bo še povečevala. Pogosto smo nepremično zatopljeni v mobilne naprave, za skoraj vsako vprašanje pa imamo instantni odgovor na dosegu prsta. Koliko trenutkov, ki bi v naših očeh vžgali iskrico in ogreli srce, na ta način zamudimo vsak dan? Smo otopeli? Še znamo prepoznati iskren nasmeh, lepoto posameznega trenutka, biti v stiku z drugimi in seboj.Zdi se, da je pesem napisana z namenom, da za trenutek odložimo telefon in na svet pogledamo s svojimi očmi, brez pritiska, da s svojim mnenjem ne bomo ustrezali večini. Besedilo pesmi namreč razkriva drobne in preproste stvari, ki v hitrem življenjskem tempu pogosto ostajajo spregledane.Srčen opomnik nas je našel prav tam, kjer največkrat pozabimo na iskrive stvari okoli nas – na družbenih omrežjih. Je opomnik na tisto, kar nas osrečuje, in tiste, ki jih imamo radi. Na koncu štejejo občutki, zbujeni v nas, in spoznanje, da le nismo tako neobčutljivi, kot se radi kažemo. Da smo kljub noremu življenjskemu ritmu, pogosto zasuti z dnevnimi obveznostmi ter obsedeni z zunanjostjo in hitrimi rešitvami v svojem bistvu še vedno ljudje. Da ostajamo ljubezni, prijaznosti in topline polna bitja, ki želijo biti očarana. Ne z velikimi, prelomnimi dogodki, ampak z drobnimi čudeži, mimo katerih gremo vsak dan, ne da bi jih opazili.