Na spravo bo treba počakati

Odnosi med Slovenijo in Italijo so v zadnjih dveh desetletjih dosegli velik napredek, ki ga je navsezadnje potrdila tudi odločitev italijanske vlade, da 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu izkoristi za izpolnitev svojih preteklih zavez in poslopje, ki je veljajo za središče slovenske kulture v mestu, vrne slovenski narodni skupnosti v Italiji. Tisti, ki so spremljali evolucijo slovensko-italijanskih odnosov, vrnitev, ki ji bosta v ponedeljek prisostvovala predsednika obeh držav, Sergio Mattarella in Borut Pahor, vidijo kot simbolno dejanje, ki povečuje upanje, da bosta državi nekoč morda sposobni doseči širšo ...