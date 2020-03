Na sprehod smejo družinski člani

Na delo oziroma z dela sme v osebnem vozilu skupaj potovati do pet sodelavcev. Enako velja za osebe, ki jih vpokliče Civilna zaščita.



Izjeme, ki jih mora upoštevati posameznik

Morebitne kršitelje bodo nadzirali inšpektorji za zdravje in policija, občine pa imajo tudi možnost vladno odredbo nadgraditi. Foto Policija



Najbolj pogoste dileme

Ljubljana – Da bi čim bolj učinkovito zajezili širjenje korona virusa, od petka opolnoči vse do preklica veljajo kar najstrožje omejitve gibanja in zbiranja na javnih krajih in površinah. Vladni odlok poleg visokih glob za kršitelje – dobrih 400 evrov - dopušča izjeme za družine in posameznike, a tudi zanje velja, da morajo zagotovili varno srečevanje z mimoidočimi.Na javnih površinah ali na sprehodu se smejo skupaj zadrževati izključno člani družine ali skupnega gospodinjstva, pri čemer morajo zagotoviti varno razdaljo do mimoidočih. Prijateljska in vrstniška druženja so prepovedana.Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb sme posameznik priti na delo, delo opraviti in oditi z dela oziroma opravljati gospodarsko, kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Če so ogroženi zdravje, življenje in premoženje ljudi, sme pomagati odpravljati nevarnost. Varovati in pomagati je dovoljeno invalidnim osebam oziroma osebam, ki pri vsakdanjih opravkih potrebujejo pomoč in podporo.Posameznik sme obiskati lekarno, drogerijo, živilsko trgovino, banko, pošto, bencinsko črpalko, tudi obisk kmetijske trgovine, semenarne, klavnice, prodajalne s hrano za živali je dovoljen. Prav tako vladni odlok kot izjemo navaja obisk avtomobilskega servisa ter servisa kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Posamezniku je dovoljeno kupovati izdelke neposredno od kmeta, nabavljati medicinske proizvode in zdravstvene ter sanitarne pripomočke, nabavljati in vzdrževati varnostne proizvode in proizvode za nujne primere, dostopati do pravosodnih organov, se zglasiti na tujih in konzularnih predstavništvih ter dostopati do naslednjih storitev: zdravstvenih, sanitarnih, čistilnih, higienskih, komunalnih storitev. Po odloku je dovoljeno poiskati tudi storitve za nujne primere in za osebe s posebnimi potrebami, v parkih in na sprehajalnih površinah pa se sme posameznik zadrževati, če to ni v nasprotju z ukrepi oziroma odločitvami lokalne skupnosti.Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih je vlada sprejela na četrtkovi seji, ne velja pa za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.Med temi je vprašanje, ali se smemo sprehajati po mestu. Po parkovnih in sprehajalnih površinah ter po gozdu da, po mestu ne. Ali smeta na sprehod fant in dekle? Ne. Odlok, kot rečeno, določa izjemo le družinam in tistim, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Samo ti si lahko, denimo, pripravijo tudi piknik na vrtu. Ali smete na sprehod s psom? Da, do najbližjega parka. Ali smete na svoj vrt na oddaljeno lokacijo? Da, vendar sami. Ali je dovoljeno kolesariti? Je, a vlada poziva k uvidevnosti.Se je dovoljeno odpeljati na vikend v drugo občino? Odgovor je da, a najbrž bo treba na vladni ravni prej ali slej razmisliti o omejitvi gibanja tudi na nivo posamezne občine. Kaj pa, če vaši sorodniki – bratje, starši - potrebuje pomoč; ali jih lahko obiščete? Lahko. Priporočeno pa je, da to pomoč opravite sami, ne v skupini. Ali moraš imeti, če greš na sprehod z družinskimi člani, za vse s seboj osebne izkaznice? Da, v tem primeru mora družina imeti pri sebi identifikacijske dokumente. To sicer ni povezano z odlokom, ki je začel veljati danes, ampak gre za zakonsko določilo, ki je v veljavi že daljše časovno obdobje.