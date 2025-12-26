Na Štajerskem zaradi snega izpadi elektrike: nekateri že tri dni v temi

Po snežni pošilji imajo ponekod na Štajerskem težave z izpadi elektrike. In sicer je bilo oz. je zaradi izpadov elektrike prizadetih več kot tisoč odjemalcev, nekateri so brez elektrike že tretji dan. Kot poroča Svet24, se kljub naporom delavcev elektro podjetja na Ptujskem tudi danes soočajo s težavami dobave elekrične energije. Tudi na severu Štajerske so težave z izpadi.

Podatki Elektra Maribor na spletni strani kažejo, da je brez elektrike več kot 1100 odjemalcev. RadioPtuj je poročal, da je bilo ob 9. uri brez elektrike v Halozah in Prlekiji več kot 3000 odjemalcev.

Nekaj težav je bilo po poročanju portala Svet24 že na božični večer in na božič, in sicer so imeli so imeli težave z dobavo električne energije številni prebivalci v okolici Maribora in zlasti na širšem območju Haloz, kjer so zaradi dotrajane infrastrukture izpadi postali že stalnica, navaja portal.

Mnogi so se zbudili v hladne domove, saj brez elektrike ne delujejo centralne peči.

Delavci Elektra Maribor so tako na teren krenili že v sredo, z deli so nadaljevali tudi za božič, a jim vseh težav ni uspelo odpraviti.

Kot so po poročanju portala pojasnili v Elektro Maribor, so bile njihove ekipe »ves dan na terenu in odpravljale težave, ki so nastale na omrežju zaradi vremenskih razmer.« Dodali so, da jim je uspelo povrniti napajanje velikemu številu odjemalcev, a ne vsem. »Kljub izjemnemu trudu, da bi bila oskrba z električno energijo vzpostavljena v najkrajšem možnem času, bo danes čez noč nekaj območij žal ostalo brez napajanja,« so zapisali v četrtek zvečer.

Po njihovih navedbah je ponoči brez napajanja ostalo več transformatorskih postaj v občini Kungota, na območju Zavrča, Zgornjega Leskovca in Majšperka.

Odpravljanje težav se od zgodnjih jutranjih ur nadaljuje. S težavami se srečujejo tudi na severu Štajerske, na širšem območju občin Šentilj in Apače.

Na družbenih omrežjih je bilo zaslediti več nezadovoljnih odjemalcev, ki so poročali o izpadih elektrike in za to krivili 'nesposobnost' Elektra Maribor.