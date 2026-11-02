Na štajerski kmetiji odkrili 12 trupel govedi

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zjutraj prejela obvestilo o sumu neprimernega ravnanja z govedom na kmetiji v okolici Maribora. Uradni veterinar je pri pregledu kmetije odkril najmanj 12 trupel živali, ki so po prvi oceni poginile zaradi neprimerne oskrbe s hrano in vodo.

Kot so sporočili z uprave za varno hrano, je veterinarska ambulanta danes zjutraj inšpekcijo uprave obvestila o sumu neprimernega ravnanja z govedom. Nepravilnosti je veterinar praktik na kmetiji v kraju Gornja Voličina v okolici Maribora odkril pri letnem pregledu kmetijskega gospodarstva, ki jih izvajajo veterinarske ambulante.

Na kmetijo se je takoj po prejemu obvestila odpravil uradni veterinar uprave, ki je ugotovil, da gre za pašno rejo govedi. »Pri pregledu hleva in okolice je odkril najmanj 12 poginulih živali v hlevu in okolici objekta. Prve ocene kažejo, da so živali najverjetneje poginile zaradi neprimerne oskrbe z vodo in hrano. Glede na videz trupel se domneva, da so poginile v različnih časovnih obdobjih,« so zapisali na upravi.

Uradni veterinar je odredil odvoz kadavrov ter forenzično preiskavo vzroka in časa pogina.

Na upravi so pojasnili še, da žive živali na paši ne kažejo znakov neustrezne oskrbe, zato ostajajo na gospodarstvu do morebitne drugačne odločitve uradne veterinarske službe.

Inšpekcijski postopek še ni končan.