Na stavki pacientov tudi premier in predstavniki koalicije

Današnje stavke pacientov v organizaciji iniciative Glas ljudstva se bo kot poslušalec udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je včeraj poskrbel, da sta si roke podala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković. Pri tem so javnosti sporočili, da bodo probleme v zdravstvu reševali za zaprtimi vrati in nič več s pranjem umazanega perila v javnosti, minister za zdravje pa se je županu dvakrat opravičil. Danes bo Bešič Loredan poskušal najti stik še z zdravniki oziroma jih prepričati, da stavka ni rešitev. Od uspešnosti mediacije bo znano, ali zdravniška stavka jutri bo. Odločitev mora biti sprejeta do 18. ure.

Medtem ko je stavka zdravnikov še negotova, je za danes napovedana stavka pacientov, ki se bo začela ob 17. uri na ljubljanskem Trgu republike in v vseh večjih slovenskih mestih, neizogibno dejstvo.

Stavko podpirajo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije, Zbornici zdravstvene in babiške nege, Sindikatu delavcev v zdravstveni negi in v vladni koaliciji. Predsednica odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda se je iniciativi po tem, ko jim je ta včeraj predala stavkovne zahteve, zahvalila za opozorila na izzive v zdravstvu. Povedala je, da jih druži skupni cilj: ohranitev in krepitev javnega zdravstva. Na vprašanje, ali so v koaliciji obrnili hrbet ministru Danijelu Bešiču Loredanu, je odgovorila, da ne.

Minister stavki namreč ni naklonjen. V petek je povedal: »Ljudje, ki imajo zdravo pamet, ki se zavedajo težkega položaja, upam, da tudi vidijo, kdo v ozadju vse te zadeve potencira. Vsaka stavka ali pozivanje ljudi na ceste se lahko hitro spremeni v ekstremizem. Ali nismo imeli tega v zadnjih dveh letih več kot dovolj? Zdaj, ko imamo odprto družbo in smo začeli s postcovidno strategijo normalno živeti, ko se pogovarjamo in dogovarjamo, ko vlada deluje transparentno ter imamo najboljšega predsednika vlade 'ever' v zgodovini in 30-letno priložnost, da začnemo reformo zdravstva, se moramo zbirati in kričati na ulici? Za to ni potrebe,« je sklenil minister in ljudi pozval k zdravemu razumu.

Do stavke so kritični tudi Mladi zdravniki in kirurg Erik Brecelj. »Poleg nesmiselne lokacije protestov so nesmiselne tudi nekatere zahteve in pogledi njihovih organizatorjev, saj ne vodijo k stabilnemu javnozdravstvenemu sistemu. Kdor bi rad zdravnike spremenil v sužnje, je očitno miselno ostal v letu 1948. Ali ni absurdno, da so idejni vodje protestov nekdanji ključni funkcionarji v zdravstveni politiki, ki so s svojimi zgrešenimi strategijami, pri katerih vztrajajo še zdaj, pripeljali slovensko zdravstvo na točko, kjer je danes? Izjemno nesramno je, da želijo dr. Dušan Keber in privrženci reševanje primarnega zdravstva obesiti na pleča najmlajših in najmanj izkušenih zdravnikov – sekundarijev in specializantov. Tudi za nas veljajo delavske pravice. Zdravstvenega sistema brez zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev ni. Župan Ljubljane razlaga o desetinah milijonov evrov, ki so že bili in še bodo vloženi v zidove ZD Ljubljana. A brez zdravstvenih delavcev bodo to le prazne stavbe,« so zapisali v odzivu. Premierju in ministru za zdravje predlagajo, da namesto, da pri svojih odločitvah upoštevata predloge iniciative, ki ne loči niti med javnim in zasebnim zdravstvom, v reševanje težav vključita zdravstvene delavce, ki v javno-zdravstvenem sistemu dejansko delajo.

Podobno kritičen je bil zdravnik Erik Brecelj v včerajšnjem nastopu na POP TV. »Stavko pacientov bi podpiral, če bi bila to stavka pacientov, ne pa stavka politikov, ki so desetletja in še vedno kolobarijo po zdravstvu, ki so imeli izredno dobro plačilo za raznorazna svetovanja. In kaj so naredili, vidimo danes.«

Pacienti po njegovem že 20 let zamujajo z demonstracijami: »A naj protestirajo tisti, ki res morajo, ne pa taki, ki že 20 let plenijo in so mrtvo tiho, ko se dogajajo kraje in nepravilnosti.«

Breclju se zdi smešno, da bodo na demonstracijah poslanci iz parlamenta, politiki iz koalicije, »saj jih plačujemo za to, da uredijo zdravstvo«. Ni treba, da protestirajo, da se uredi zdravstvo, saj potem protestirajo proti samim sebi, kar je shizofreno, je še ostro dodal.

Predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je včeraj spet spomnil, da stavka ni usmerjena proti vladi ali zdravnikom, pač pa zgolj ohranjanju javnega zdravstva. Takoj zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom. Med njihovimi zahtevami so tudi prenehanje spodbujanja sočasnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju ter ukinitev komercialnih zavarovanj, ki po njihovih navedbah omogočajo preskakovanje čakalnih vrst.

Zaradi katastrofalnih razmer v zdravstvu bo poslanska skupina SDS zahtevala sklic izredne seje Državnega zbora – več informacij je dopoldne podala poslanka Jelka Godec, sklic izredne seje mestnega sveta pa bodo zahtevali tudi ljubljanski mestni svetniki – več bo ob 15. uri povedala svetnica dr. Tina Bregant iz svetniškega kluba samostojnih svetnikov.

Izjavo Jelke Godec si lahko ogledate v videu.

Danes ob 11. uri se bo minister za zdravje sestal z županom Jankovićem in mu predal vso dokumentacijo, ki jo je prejel glede problematike ZD Ljubljana in tamkajšnjega vodenja.