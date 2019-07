Mežica – Visoki predstavniki večmilijonskega mesta Xuzhou so z županom majhne koroške občine Mežica podpisali dogovor o sodelovanju . »Na stežaj nam odpira vrata številnim priložnostim in presega geografske, kulturne in jezikovne ovire med nami,« je po podpisu izjavil gostitelj, mežiški županDevetčlanska delegacija, ki jo je vodil, predsednik ljudskega kongresa v mestu Xuzhou, je v našo državo prišla na svojo željo zaradi dobrega sodelovanja s skupino Cablex, ki ima v Xuzhouju hčerinsko podjetje.Zhou Tiegen je prepričan, da bo sodelovanje med mestoma prispevalo in okrepilo prijateljstvo med Kitajsko in Slovenijo. »Že kmalu po prihodu sem ugotovil, da imamo veliko skupnega,« je rekel Tiegen, ki je bil prvič na obisku v naši državi, prav tako ostali člani delegacije.Gostje iz Kitajske so si ob prihodu najprej ogledali Cablexovo tovarno v Mežici. Pred Narodnim domom, kjer so podpisali pogodbo o sodelovanju, jih je pozdravila domača godba na pihala in plesalci folklorne skupine Pušlc. Kitajska delegacija, ki je imela za obisk Koroške rezervirane le tri ure časa, si je na Glančniku v Mežici pogledala muzejsko stavbo nekdanjega rudnika svinca in cinka, po sledeh nekdanjih rudarjev pa se bodo podali ob naslednji priložnosti.