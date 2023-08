Na terenu sedem mobilnih timov za psihosocialno pomoč

Psihosocialna podpora ljudem na od poplav najbolj prizadetih območjih poteka vzporedno z vsemi reševalnimi akcijami, od danes pa bo organizirana pod okriljem ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), ki sta oblikovala sedem mobilnih timov.

»Izvajali bodo krizno svetovanje in razbremenilne pogovore ter s tem pomagali ljudem pri soočanju z izgubami in žalovanjem,« je pojasnila dr. Mojca Zvezdana Dernovšek z ministrstva za zdravje in posebej poudarila, da so to normalna občutja v nenormalnih okoliščinah. »Nikakor ne smemo patologizirati in psihiatrizirati take stiske. V teh situacijah se ljudje lahko odzovemo zelo burno, z zelo globokimi čustvi. Nekdo, ki ti nudi razbremenilni pogovor, ti pomaga pri tem, da se boš s svojo izgubo in nesrečo lažje soočil brez nekih daljših posledic,« je opisala strokovnjakinja za duševno zdravje.

Pod okriljem regionalnih centrov za duševno zdravje so oblikovali sedem multidisciplinarnih mobilnih timov. »Njihova posebnost je, da smo jih okrepili s strokovnjaki drugih služb, kajti potrebe so tako velike, da je z obstoječimi službami nemogoče odgovoriti na vse,« je povedala dr. Mojca Zvezdana Dernovšek.

Razširjena sestava

Mobilne time bodo sestavljali psiholog ali specialist klinične psihologije, socialni delavec, diplomirana medicinska sestra, predstavnik Rdečega križa ali Karitasa ali lokalnih nevladnih organizacij, če bo zaradi težav pri dostopnosti treba, pa še predstavnik gasilcev ali vojske ali policije. Po dva tima izhajata iz centrov za duševno zdravje Ravne na Koroškem in Velenje, po eden pa iz Celja, Logatca in Domžal.

»Vez med mobilnimi timi in lokalno skupnostjo bodo predstavljali koordinatorji na območnih enotah Nijz. Nanje se lahko obrnejo tako predstavniki iz skupnosti kot iz nevladnih organizacij ali sami prizadeti prebivalci, torej kdorkoli,« je opisal dr. Matej Vinko, predstojnik Centra za duševno zdravje na Nijz, in dodal, da bodo koordinatorji poskrbeli, da se bodo mobilni timi organizirali in obiskali prebivalce, ki bodo izrazili potrebo po podpori v stiski.

Kontakti za pomoč v duševni stiski Podatki o mobilnih timih so dostopni na spletni strani https://nijz.si/nijz/vzpostavljeni-mobilni-timi-strokovnjakov-za-izvajanje-psihosocialne-pomoci-prebivalcem-na-terenu/. Več informacij o drugih virih pomoči pa je najti na spletni strani programa Mira, konkretno glede poplav na https://www.zadusevnozdravje.si/aktualno/novice/2023/08/prva-pomoc-v-dusevni-stiski-ob-poplavah/

Kontaktni podatki so dostopni na spletni strani Nijz, Timi bodo na terenu od 8. do 15. ure, koordinatorji pa bodo sprejemali klice, zbirali zahtevke in usmerjali od 8. do 18. ure. Tudi med vikendi bo mogoče kontaktirati koordinatorja na Nijz, bodo pa v takih primerih vključene nujne službe. »Taka organizacija in delavnik se je sicer izkazala za uspešno pri timih skupnostne psihiatrične obravnave, ki delujejo že od leta 2013. Čeprav bi si želeli, je ob kadrovskih težavah v zdravstvu nemogoče zagotoviti 24 ur podpore. Moramo pa se zavedati, da to, kar bodo ti mobilni timi delali, ni psihiatrija, temveč obravnava kriznih stanj v skupnosti,« je dejala dr. Mojca Zvezdana Dernovšek. Po njenih besedah, bodo prilagajali izvajanje pomoči glede na potrebe, ki jih bodo zaznali.

Za otroke v naslednjem koraku

V interventnem zakonu, ki je v pripravi, so predvideli možnost, da bi lahko skupine okrepili s sodelavci iz centrov v tistih regijah, kjer ni bilo poplav, pa tudi oblikovali pravno podlago, da bodo timi lahko delovali, dokler bo potrebno. Načrtujejo pa, da bodo angažirani vsaj do konca leta. »Kasneje pa bomo poskrbeli, da bodo centri za duševno zdravje v teh regijah polno funkcionalni in tudi kadrovsko popolnjeni. Pričakujemo namreč, da bodo imeli precej več dela, kot so ga imeli do zdaj,« je izjavila predstavnica ministrstva za zdravje.

V kratkem bodo v drugem koraku organizirali še psihosocialno pomoč za otroke, glede tega je več načrtov, prav danes naj bi potekal koordinacijski sestanek mreže centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Več kot 100 intervencij

Doslej so psihosocialno podporo ljudem na prizadetih območjih nudili psihologi civilne zaščite in številni prostovoljci, tudi v okviru humanitarnih organizacij. Po besedah Barbare Čibej Žagar, psihologinje štaba civilne zaščite, so od 6. do 14. avgusta na terenu opravili več kot 100 intervencij pri prebivalcih, ki so zaradi poplav in plazov doživeli travmatsko izkušnjo, kar pomeni, da so nudili psihološko pomoč več kot 300 ljudem. Pričakuje, da se bo pri marsikom stiska pojavila z zamikom kakšnega tedna, morebiti celo meseca.