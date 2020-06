Na Tobačni spet diši po stavki zaposlenih

»Morda je vodstvo UE Ljubljana z novim sistemom naročanja strank na Tobačni zadovoljno, a to ne pomeni, da smo zadovoljni tudi mi, zaposleni. Izvedba in način dela sta namreč slaba in zaradi pritiska delodajalca na zaposlene diši po stavki,« pravi sindikalist Dragan Stanković. Na ljubljanski upravni enoti, kjer so pripravili nov akt o reorganizaciji dela in o katerem Stanković ve le neuradno, zatrjujejo, da so ga s sindikati tudi uskladili.Nov način dela zaposlenih v sektorju za upravne notranje zadeve na Tobačni ulici je Bojan Babič, načelnik UE Ljubljana, napovedal že na začetku leta. »V drugi polovici leta bomo uvedli novo ...