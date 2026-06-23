Na Trg republike pripuščene tudi zvezde

Priprave na letošnjo državno proslavo ob dnevu državnosti so po izvolitvi vlade Janeza Janše prevzeli njihovi izbranci. V zadnjih dneh se je vnela polemična razprava o vabljenih praporščakih, pred tem pa določanje slavnostnega govornika, kjer se je predsednici republike Nataši Pirc Musar pridružil tudi predsednik vlade.

Protokol republike Slovenije je v prvotnem vabilu zapisal, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb republike Slovenije. V društvu TIGR imajo na vrh prapora lipov list, v ZZB NOB pa imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo. V obeh organizacijah so ocenili, da so pri protokolu z zahtevo v vabilu izključili pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda.

Protokol po kritikah s strani predsednice republike in opozicije veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, kjer ni zahteve o slovenskem grbu na vrhu droga.

Kadar praznuje država, praznuje celoten narod, praznujemo mi vsi in to ne samo takrat, ko smo na oblasti. Borut Sajovic

V uradu predsednice so si prizadevali, da bi ohranili enega govornika, a pri tem niso bili uspešni. Ob tem v uradu opozorili, da niti predsednica republike niti urad nista pristojna za organizacijo državne proslave in tudi nimata vpliva na to, kdo je nanjo vabljen. Organizator proslave je namreč generalni sekretariat vlade. Tudi koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, v katerem ima urad predsednice svojo predstavnico, o izključitvi določenih praporov ni odločal.

»Očitno je šlo za samovoljno odločitev predsednika odbora ali organizatorjev proslave,« so navedli v uradu in opozorili, da je tudi protokol zgolj vladna služba, ki izvaja navodila predsednika koordinacijskega odbora.

Svoboda predlaga dan Triglava

Ker so naposled vabljeni na proslavi vsi praporščaki, se je tudi povečalo število opozicijskih poslancev, ki se bodo udeležili državne proslave. Med njimi bo približno polovica poslancev Svobode, med njimi tudi vodja njihove poslanske skupine Borut Sajovic. Ob robu vseh zapletov s proslavo v Svobodi predlagajo nov državni praznik, dan Triglava, kot praznik enotnosti in skupnih korenin.

»Kot veteran vojne za Slovenijo se bom proslave tudi tokrat udeležil s ponosom. Kadar praznuje država, praznuje celoten narod, praznujemo mi vsi in to ne samo takrat, ko smo na oblasti. Te proslave so naše, so skupne, zato ne smejo biti ne leve ne desne in vselej morajo biti v duhu osnovnega sporočila enotnosti, povezanosti in sodelovanja,« je za Delo povedal Sajovic.

Predsednik SD Matjaž Han ne razume, zakaj je treba na državnih proslavah deliti praporščake. Han je izpostavil, da je partizanski boj omogočil, da »so lahko razmišljali o samostojni Sloveniji in osamosvojitvi vsi tisti, ki so bili tisti čas najbolj pomembni igralci«.

Na državno proslavo ob dnevu državnosti so bili naposled povabljeni vsi praporščaki. Zaradi tega bo prisotnih več opozicijskih poslancev kot sicer. V Svobodi predlagajo nov državni praznik enotnosti in skupnih korenin.

Državne proslave se bo, tako kot vedno, tudi ko je na oblasti Janez Janša, udeležil tudi bivši predsednik republike Milan Kučan. »Občutka, da smo skupnost, ni več. Politična elita državljane deli, deloma tudi načrtno, v dva politična in ideološka tabora, ki težko zmoreta mirno, enakopravno in ustvarjalno sodelovati. Sovražnost politike počasi pronica tudi v državljansko skupnost,« ugotavlja prvi predsednik republike.

Nova vlada je v ospredje potisnila tudi režiserja in scenarista proslave, ki jima je bila ta naloga zaupana že v preteklosti, ko je bila na oblasti Janševa vlada. Po besedah režiserja proslave Romana Končarja bo imela proslava »naboj poklona slovenskemu jeziku in naboj v srčnosti, med katero po mojem mnenju sodi domoljubje«. Scenarij za proslavo pa je pripravil Igor Pirkovič. Kulturno-umetniški program naj bi skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino in njene ljudi.