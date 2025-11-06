Na upravi za varno hrano ogroženi podatki več kot 874.000 oseb

V nadaljevanju preberite:

Urad informacijskega pooblaščenca (IP), ki ga vodi dr. Jelena Virant Burnik, obravnava ranljivost na spletni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je po naših informacijah posledica malomarnosti in omogoča nezakonito pridobitev osebnih podatkov skoraj 40 odstotkov vseh državljanov Slovenije.

Iz kabineta direktorice IP so nam na naša vprašanja v zvezi z incidentom odgovorili, da so 29. oktobra letos res prejeli anonimno prijavo kršitve varnosti podatkov pri UVHVVR.