Na upravi za varno hrano še niso raziskali vzroka za neodzivnost inšpektorice

V ponedeljek se je v zapori na primorski avtocesti pri Postojni zgodila prometna nesreča, ki je del avtoceste proti Ljubljani zaprla za kar 11 ur, nekaj ur je bila zaprta tudi v smeri proti Kopru. Na Darsu so odgovornost za dolgotrajno zaporo posredno pripisali inšpekciji. Tovora živalskega izvora brez odobritve veterinarske inšpekcijske službe namreč niso smeli premakniti. Dežurna inšpektorica pa se več ur ni odzvala na telefonske klice.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po štirih dneh še niso razjasnili, zakaj je bila inšpektorica neodzivna. Na vprašanje, ali že je znan vzrok za to, da se ni javila na telefon, ko so jo poklicali zaradi prometne nesreče voznika, ki je vozil svinjske polovice, so odgovorili: »Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Postojna je bila o dogodku obveščena ob 11.12. Na klica ob 7.22 in 7.47 se ni odzvala. Natančen vzrok za neodzivnost bo pokazala uvedena preiskava.«

Dodali so, da postojnskega urada med 8. in 11. uro dopoldne ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti. Naslednji klic je prišel ob 11.12, na tega pa se je, kot je znano, inšpektorica odzvala. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in rastline je sicer zaposlenih 185 uradnih veterinarjev.

V rednem delovnem času, torej med 7. in 15. uro, je sicer kontakt za območnega urada splošna številka tajništva oziroma elektronski naslov posamezne enote. »Izven rednega delovnega časa pristojne območne enote oziroma med 15. uro in 7. uro zjutraj naslednjega dne, pa je kontakt uradni veterinar pristojne enote v pripravljenosti, ki je dosegljiv na številki 112,« so pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in rastline.

Na Darsu so del odgovornosti za zaporo avtoceste pripisali Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FOTO: Dejan Javornik

Na Darsu so v torek, dan po nesreči, povedali, da je bilo za dolgotrajno zaporo primorske avtoceste »krivo« sodelovanje več interventnih služb. Te so najprej zavarovale kraj nesreče, nato so morali postopke opraviti policija in preiskovalni sodnik, nakar so odstranili posledice prometne nesreče in popravili prometno signalizacijo.

V tem primeru je bila potrebna tudi prisotnost veterinarske inšpekcije, ki je zaradi neodzivnost precej podaljšala postopek. Inšpektorica je na kraj nesreče prispela šele okrog 12. ure, ko so raztreseni tovor že začeli ročno umikati s cestišča.

Nesreča se je zgodila okoli 5.18, povzročil jo je 36-letni voznik tovornjaka, sicer državljan Indije, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, pri tem pa oplazil ukrajinski avtobus, ki je pripeljal nasproti. Vozil ga je 48-letni državljan Ukrajine. Avtocesto proti Ljubljani so odprli šele pozno popoldne nekaj po 16. uri.