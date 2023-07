Na upravi za zaščito in reševanje obravnavali skoraj 2000 dogodkov

Na upravi za zaščito in reševanje so od ponedeljka zvečer, ko so neurja z močnim vetrom, točo, udari strel in poplavami zajela Slovenijo in se nadaljevala ves torek, obravnavali 1979 dogodkov. Posredovali so gasilci iz 451 gasilskih enot. Pomoč pri odstranjevanju posledic neurja so nudili tudi komunalne službe in 102 pripadnika Slovenske vojske.

Podrta drevesa ogrožajo prometno infrastrukturo in objekte, ponekod je motena preskrba z elektriko, meteorna voda in podtalnica zalivata objekte in ceste, pojavljajo se zemeljski plazovi.

Zaradi intenzivnih in dolgotrajnih neviht z nalivi so naraščali in se razlivali posamezni hudourniški vodotoki v večjem delu države. Več udarov strel je povzročilo požare.

Po doslej zbranih podatkih so obravnavali 1979 dogodkov v regijskih centrih Brežice (19), Celje (512), Kranj (167), Ljubljana (235), Maribor (381), Murska Sobota (284), Nova Gorica (176), Novo mesto (5), Postojna (48), Ptuj (56), Trbovlje (22) in Slovenj Gradec (74).

Zaprte ceste

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaradi posledic neurja popolne zapore cest na Primorskem, in sicer na relacijah Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija pri Gorenji Kanomlji zaradi podrtih električnih drogov, zaradi podrtega drevja je zaprta cesta Dolenja Trebuša–Čepovan. Prav tako so zaprte ceste Čepovan–Most na Soči in Čepovan–Lokve ter Železniki–Podbrdo pri odcepu za Spodnjo Sorico.

Danes dopoldne bodo padavine postopoma ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli 5, ob morju 14, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.

Danes dopoldne bodo padavine postopoma ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Reke zlasti na severovzhodu ponoči še nekoliko narasle, a večjih težav ni

Reke so zlasti na severovzhodu države ponoči še nekoliko narasle, vendar zadnji nalivi niso bili tako intenzivni, da bi poslabšali razmere tako kot v prejšnjih dneh, pravijo na Arsu. Dravinja, Pesnica in Hudinja so še nekoliko narasle in so se razlivale tudi zjutraj, a večjih težav ni. Stanje se bo čez dan še izboljšalo tudi na tem območju.

Opažajo pa, da ima velik pretok Sava. Take razmere so bolj običajne za jesenski čas, ne pa za poletje, je za STA povedal hidrolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Golob.

Reke v porečju Krke in Vipave ter Ljubljanica imajo srednje pretoke in se počasi povečujejo. Počasi naraščajo tudi reke na Notranjskem, v zgornjem Pokolpju in v slovenski Istri, a je njihova vodnatost še vedno mala, pa so na Arsu zapisali v današnjem hidrološkem poročilu.

Vodnatost rek se bo po njihovih navedbah danes v večjem delu države zmanjševala. Reke v severni in severovzhodni Sloveniji bodo še ohranile velike pretoke, Pesnica in Dravinja se bosta še razlivali na izpostavljenih območjih. Zmerno bodo naraščale reke v porečju Krke in Vipave ter Ljubljanica. Njihova vodnatost bo srednja. Pretoki rek v zgornjem Posočju in v slovenski Istri ter na Notranjskem bodo ustaljeni.

Ob krajevnih nevihtah lahko popoldne in zvečer hitreje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav pa bo v zahodni polovici države. Vodnatost rek se bo v četrtek in petek povsod zmanjševala. Reke na severovzhodu in Sava v spodnjem toku bodo še ohranjale veliko vodnatost, drugje pa bo vodnatost rek srednja ter na jugu države mala.

Jutranja temperatura večine rek je bila med osem in 20 stopinj Celzija. Morje ob slovenski obali pa ima 27 stopinj Celzija.