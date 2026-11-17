Ste prepričani, da veste, kdo vse ima prijavljeno prebivališče na vašem naslovu? Lahko se zgodi, da je na vaši nepremičnini prijavljen popoln neznanec, ne da bi za to sploh vedeli. Posledice so lahko neprijetne, v skrajnem primeru vas lahko presenetijo celo izvršitelji, ki iščejo premoženje tujega dolžnika.

Težave pa povzročajo tudi neprijavljeni stanovalci v večstanovanjskih stavbah. Če v stanovanju dejansko živi več oseb, kot jih je prijavljenih upravniku, lahko del skupnih stroškov neupravičeno plačujejo drugi etažni lastniki.

Kako preveriti, kdo je prijavljen na vašem naslovu, kaj storiti ob fiktivni prijavi in kako ukrepati, če sosedje prikrivajo dejansko število stanovalcev?

V podkastu Deloindom pravnik Rok Ušeničnik in direktorica družbe za upravljanje stavb Darja Verbič pojasnjujeta, kakšne pravice imajo lastniki, kakšna so pooblastila upravnikov in kako se zaščititi pred zlorabami.

Celoten članek in podkast z nasveti strokovnjakov si oglejte na Deloindom.si.