Na več mejnih prehodih že prvi zastoji

Na več mejnih prehodih že prihaja do zastojev. Na Gruškovju in Pincah vozniki osebnih vozil za vstop čakajo do dve uri, do pol ure čakajo za izstop na Jelšanah, na Dragonji pa po pol ure v obe smeri. Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so na odstavnem pasu.



Kot še poroča prometnoinformacijski center, je štirikilometrski zastoj tovornih vozil in avtobusov pred prehodom Pince na Madžarski strani.



Ker se poletne počitnice v večjem delu Evrope bližajo koncu, na prometnoinformacijskem centru v teh dneh pričakujejo več prometa od Hrvaške proti Avstriji in posledično čakanje na mejnih prehodih. Na kontrolnih točkah med Slovenijo in Avstrijo je do nedelje pričakovati poostreno vstopno kontrolo na avstrijski strani zaradi epidemije covida-19.







Za Karavanke in Ljubelj to predstavlja možnost zastojev, je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Predlagajo uporabo manj obremenjenih prehodov in pozorno vožnjo.



Policija ob tem voznike opozarja, naj se na pot dobro pripravijo še pred začetkom vožnje in naj sproti spremljajo prometne informacije, prometno signalizacijo in portale. V primeru zastoja na avtocesti naj ustvarijo reševalni pas. S sabo naj imajo dovolj tekočine.







Do nedelje bo promet na nekaterih državnih cestah po Sloveniji oviran tudi zaradi kolesarskih prireditev, je še zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra.