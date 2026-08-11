Na Velenjskem jezeru zaznali cianobakterije, previdnost pri otrocih in psih

Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih.

Na velenjski občini obiskovalcem jezera še svetujejo, naj priporočila upoštevajo in se na delih jezera, kjer opazijo zelene gošče, izogibajo stiku z vodo. Stanje bodo pristojne službe še naprej spremljale in javnost ob morebitnih novih priporočilih sproti obveščale.

Redno preverjanje kakovosti vode

Ob tem so na občini poudarili, da redno spremljajo kakovost vode na območju Velenjske plaže. Zadnja analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pokazala ustrezne rezultate spremljanih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov. Med drugim preverjajo prisotnost bakterij E. coli in intestinalnih enterokokov, pa tudi temperaturo vode, pH, vsebnost in nasičenost s kisikom ter prosojnost.

Vendar ta monitoring ne vključuje preverjanja prisotnosti cianobakterij in njihovih toksinov, zato ustrezni rezultati rednih meritev vode za kopanje ne pomenijo, da cianobakterij v jezeru ni.

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Vidna zelena gošča oz. cvetenje

Cianobakterije se lahko ob visokih temperaturah, močnem sončnem obsevanju in drugih ugodnih razmerah hitro namnožijo ter tvorijo vidno zeleno goščo oziroma cvetenje. Nekatere vrste proizvajajo toksine, ki lahko povzročijo draženje kože in sluznic, ob zaužitju ali vdihavanju vode oziroma aerosola pa tudi druge zdravstvene težave.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kopalcem svetuje, naj se izogibajo območjem z vidnimi kopičenjem alg oziroma cianobakterij v vodi, na obali ali sedimentu ter naj ne sedajo na posušene alge na obrežju. Prav tako naj se ne zadržujejo na območjih, kjer veter raznaša posušen material alg ali cianobakterij.

Pri vodnih športih, kot sta jadranje in deskanje, priporočajo čim manj neposrednega stika s cvetenjem ter uporabo ustreznih zaščitnih oblačil. Po stiku z onesnaženo vodo se je treba temeljito oprhati ter oprati in posušiti oblačila in opremo. Ob pojavu zdravstvenih težav po izpostavljenosti naj kopalci poiščejo zdravniško pomoč.

Na NIJZ pri tem priporočajo kopanje predvsem na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, kjer se kakovost vode redno spremlja v okviru državnega monitoringa.