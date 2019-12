Na Veliko planino do sredine januarja le še peš

Iz podjetja Velika planina so v začetku smučarske sezone sporočili neprijetno novico. Včerajšnji tehnični pregled nosilnih vrvi nihalke je pokazal, da so varnostno neustrezne in da jih je treba zamenjati.Menjavo nosilnih vrvi so sicer v družbi predvideli v aprilu 2020, a so že pred začetkom zimske sezone preventivno naročili pregled. Ta je pokazal, da so določene varnostne pomanjkljivosti nosilnih vrvi tolikšne, da bi lahko ogrozile potnike.Kot so še zapisali, so bili primorani sprejeti odločitev o takojšnjem prenehanju obratovanja. Ker je postopek menjave vrvi zahteven, nihalka ne bo obratovala do okvirno 15. januarja 2020.