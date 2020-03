Na vhodih v slovenjgraško bolnišnico kmalu varnostniki

V ZD Idrija so spremenjeni nekateri urniki delovanja ambulant. FOTO: Arhiv ZD Idrija



V ZD Idrija preventivno zapirajo vrata NMP

Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in javno upravo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu. Prebivalci lahko informacije dobijo na brezplačni telefonski številki 080 1404 med 8. in 20. uro.



Na vprašanja bodo odgovarjali študentje višjih letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov, navaja ministrstvo za zdravje na spletni strani. STA

Slovenj Gradec, Idrija – V slovenjgraški bolnišnici, kjer še nimajo obolelega za koronavirusom, zaradi katerega so konec februarja do preklica prepovedali obiske na vseh oddelkih, bodo danes zaprli še vrata urgentnega centra in glavni vhod v bolnišnico. Na oba vstopa bodo postavili varnostnike , ki bodo ljudi v bolnišnico spuščali šele po tem, ko jih bodo pregledali zdravstveni delavci. Za ta korak so se po besedah direktorja slovenjgraške splošne bolnišniceodločili, ker reševalci niso spoštovali protokola ob vstopu v bolnišnico. »Razmere lokalno obvladujemo in so stabilne. Želimo, da tako tudi ostane,« je rekel Lavre.V slovenjgraškem zdravstvenem domu so konec tedna vzeli bris štirim osebam. Vsi so bili negativni . Vodstvo ustanove, ki jo vodi, bo sredi tedna pred stavbo zdravstvenega doma namestilo izolacijski kontejner za sprejem pacientov, ki ga bolnišnica že ima.Zaradi potrjenih primerov okužb s koronavirusom (covid-19) v Sloveniji tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija veljajo nekatere spremembe v organizaciji dela, pri sprejemanju in obravnavi pacientov, so sporočili. Obolelega z novim virusom tu sicer niso zabeležili.Vrata ambulante Nujne medicinske pomoči (NMP) bodo kljub temu do preklica v preventivne namene ostala zaprta. Vse, ki bi potrebovali obravnavo v ambulanti NMP, prosijo, da pozvonijo pri vratih in počakajo na zdravstveno osebje. Pred vstopom v ZD Idrija bodo izvajali triažo.Tik za vhodnimi vrati v avli ZD Idrija bo medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik pacienta povprašal glede morebitnih bolezenskih simptomov in znakov. Kot so dodali v ZD Idrija, imajo zaščitnih mask glede na trenutno stranje dovolj. Za prihodnjih štirinajst dni so prav tako prekinilio izvajanje vseh preventivnih aktivnosti, tako v ZD Idrija kot Zdravstveni postaji Cerkno.V primeru suma na bolezen koronavirusa ne hodite v zdravstveni dom, ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto osebnega zdravnika.