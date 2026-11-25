Jutri, 26. novembra, se izteka rok za oddajo komentarjev k predlogu uredbe o določitvi dejavnosti in kritju sorazmernega dela stroškov intervencije, ki jo je na portalu e-demokracija pred tednom dni objavilo ministrstvo za obrambo. Predlog uredbe, ki naj bi začela veljati prihodnje leto, za določene dejavnosti predvideva obvezno zavarovanje oziroma kritje 70-odstotnega dela stroškov reševanja v Sloveniji, v prvem letu 20-odstotno.

Pobude, da bi morali zaradi naraščajočega števila nesreč v gorah planinci, ki se nepripravljeni odpravijo v gore, pri plačilu reševalnih akcij participirati, se v Sloveniji pojavijo tako rekoč po vsaki novi rekordni sezoni po številu intervencij, a tokrat je že zdaj veliko pripomb. Tokratni predlog izrecno navaja, da morajo biti udeleženci zavarovani za primer nesreče.