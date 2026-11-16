Nenapovedan obisk dimnikarja še ne pomeni, da gre za prevaro. Dimnikarske družbe lahko namreč same predlagajo termin pregleda ali čiščenja, vendar morajo uporabnika o tem prej obvestiti. Kljub temu previdnost ni odveč.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je že opozarjalo na posameznike, ki so obiskovali gospodinjstva in zbirali tako imenovane prostovoljne prispevke. Takšno zbiranje denarja ni del zakonsko določenih dimnikarskih storitev.

Preden obiskovalcu dovolimo vstop, je zato smiselno preveriti njegovo identiteto, podjetje in namen obiska. Še posebej previdni moramo biti, kadar se izmika pojasnilom ali zahteva takojšnje plačilo.

Kako preveriti dimnikarsko izkaznico in licenco, kdaj lahko obiskovalcu zavrnemo vstop ter kaj storiti, če nas skuša prepričati v takojšnje plačilo? Več praktičnih nasvetov in opozoril preberite na portalu Deloindom.si.