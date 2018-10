Na vse več otrok priseljencev nismo pripravljeni

Celje – Statistika kaže, da je v Sloveniji vsako leto več tujcev, največ iz Bosne in Hercegovine, sledita Kosovo in Srbija. Osnovna šola je za otroke tujcev prav tako obvezna, kjer pa imajo otroci največ težav zaradi neznanja slovenščine. O težavah šole poročajo že več let, potrebovale bi dodatno pomoč, morda tudi spremljevalce za učence priseljencev. Ministrstvo za šolstvo konkretnih rešitev še ni dalo, v učilnicah je še vedno veliko stisk. V Sloveniji je bilo po podatkih ministrstva za notranje zadeve konec septembra skupaj skoraj 140.000 tujcev. V vrtce so v tem šolskem letu sprejeli 4605 otrok tujcev. Število otrok tujcev v osnovnih in srednjih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.