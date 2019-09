Na zadnjo počitniško nedeljo na cestah gost promet z zastoji

Priporočamo

Otroci najbolj ogroženi v vozilih svojih staršev

Zaradi prireditve: je zaprta cesta Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka med Ilirsko Bisrico in Šembijami do 24. ure;

od 30 do 60 minutne popolne zapore so na cestah Rigonce - Brežice - Krško - Arto - Škocjan - Šentjernej - Novo mesto do 17. ure.

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t med 8. in 21, na primorskih cestah do 22. ure.

Danes predvidoma do polnoči, bo popolna zapora na cesti Kranj - Šenčur, v krožišču Primskovo iz vseh smeri.

Odprli so glavno cesto pri Zali, Idrija - Godovič.

Poletje in počitnice je, kot smo že vajeni, zaznamoval povečan promet ob vikendih. Tudi na zadnjo počitniško nedeljo je na več cestah po državi gost promet z zastoji, na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo so podaljšane čakalne dobe.Kakšne so čakalne dobe na mejnih prehodih?Tudi drugod po državi je promet oviran.